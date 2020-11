Mata a su familia durante vacaciones en Disney

En Florida, Estados Unidos, un fisioterapeuta de Connecticut está acusado de matar a su esposa y sus tres hijos en su casa. Pero él, en una llamada a su hermana desde la cárcel, dijo que no pudo hacer nada porque no estaba cerca en el momento de la masacre, según el portal laopinion.com

“No lo pude parar porque no estaba allí”, dijo Anthony Todt a su hermana en una de las dos llamadas telefónicas que ha obtenido The Day of New London en Connecticut.

Florida will seek death penalty for Anthony Todt, man charged with killing his family https://t.co/1exX78NI0f pic.twitter.com/TWyQz1v3g1 — New York Post (@nypost) February 27, 2020

Según las autoridades, Todt, que trabajaba en Connecticut y pasaba los fines de semana con su familia en Florida, mató a su esposa y tres hijos, así como al perro de la familia. Todo ocurrió el 13 de enero de 2020 en una casa familiar en Celebration, una comunidad colindante a Walt Disney y desarrollada por la propia compañía de parques temáticos.

No ha sido hasta ahora que se han conocido los detalles de la investigación, precisa la prensa. Todt, de 45 años, en una carta enviada a su padre el 19 de junio y obtenida por Orlando Sentinel, dijo que su esposa Megan había drogado a los niños y que luego los había apuñalado y asfixiado. Todt escribió que su esposa luego bebió una botella de Benadryl y se apuñaló en el abdomen.

De acuerdo con las versiones de los medios, hizo afirmaciones similares en las dos llamadas telefónicas que hizo a su hermana en marzo y abril. Además, sugirió que Megan Todt había intentado matar a los niños en el pasado.

Deputies detail the grisly murder scene in Anthony Todt's Florida home https://t.co/fFXkRTGJ70 pic.twitter.com/7dNdu4ZrU2 — New York Post (@nypost) January 26, 2020

Los agentes del FBI encontraron a Todt dentro de la casa en Celebration junto a los cuerpos de su familia cuando llegaron a su domicilio. La fuerza pública lo iba a arrestar con una orden judicial derivada de una investigación de fraude al medicare.

Las autoridades señalaron que el hombre confesó haber asesinado a su mujer Megan, de 42 años, a sus hijos Alek, de 13, Tyler, de 11, y Zoe, de 4, y también a su perro Breezy.

Los fiscales, según el portal laopinion.com, ya han confirmado que su intención es pedir la pena de muerte para Todt. Mientras tanto, él se ha declarado no culpable.