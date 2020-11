"Corrimos por una zona muy oscura, llena de alambres... No pasaba mucho por mi cabeza, excepto, 'necesito correr'", recordó al contar por primera vez su terrible experiencia al programa Panorama de la BBC y a Frontline , de la emisora pública estadounidense PBS.

"Era tan pequeño que no entendía lo que estaba sucediendo", agrega.

Camino al infierno

"Cuando estuvimos por primera vez en Raqqa, nos quedábamos en la ciudad. Era bastante ruidosa por los disparos. De vez en cuando se escuchaba una explosión, pero era lejana. Así que no teníamos mucho de qué preocuparnos", recuerda.

La pesadilla

"Esta batalla no va a terminar en Raqqa o Mosul. Va a terminar en tus tierras... Así que prepárate, porque la lucha acaba de comenzar".

"Me alegré porque no me agradaba, obviamente", dijo Matthew.