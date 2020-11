En comparación con sus vecinos armados, el grupo de personas del que hablo es más excéntrico y menos violento, aunque debido a algunas de sus prácticas, a veces no sonaba así.

La matriarca

El origen

Honestamente

De la polémica al conflicto

El idilio

Los niños

El grupo no creía en las familias nucleares, así que cuando quedó claro que el hijo menor de Becky, Brendan, no estaba recibiendo la atención que necesitaba y no encajaba bien con los otros niños, le preguntaron a la familia colombiana que había estado ayudando a cuidarlo si quería acogerlo.

"Era realmente un niño de la comuna. Y a mí no me molestaba. Lo que aún me angustia es que como madre no me comporté con madurez y me duele no haberlo amado más", confiesa Becky.