El fiscal general francés, François Molins, anunció una investigación judicial sobre la gestión de la crisis del coronavirus contra Edouard Philippe, ex primer ministro; y Olivier Véran y Agnès Buzyn, todos ellos integrantes del gobierno del presidente Emmanuel Macron hasta este viernes.

La comisión de instrucción de la Corte de Justicia de la República, con competencias para juzgar los crímenes y delitos de miembros del gobierno, será la encargada de la investigación.

La apertura de la investigación fue anunciada luego de que Philippe presentara este viernes su dimisión a Macron, que la aceptó. La renuncia del primer ministro -la fórmula que se suele emplear en Francia cuando el presidente desea un nuevo Gobierno- no implica necesariamente que Philippe no pueda recibir el encargo de seguir al frente del Ejecutivo, aunque no continuará ya que se anunció a su sucesor, Jean Castex.

La remodelación gubernamental se daba por descontada tras la segunda vuelta de las municipales del pasado domingo. Philippe fue elegido en esas elecciones alcalde de su ciudad, la portuaria Le Havre, cargo que debería de asumir este sábado. Ahora se lo investigará por su gestión de la pandemia, aunque por el momento no salieron a la luz los detalles.

Macron, que admitió que cambiaría su Gobierno en una entrevista publicada esta mañana en la prensa regional, se ha mantenido hermético. El presidente ha manifestado en muchas ocasiones que desea dar un giro más social y medioambiental a su política para los dos años que le restan en el poder antes de las presidenciales previstas para la primavera de 2022.

Macron nombró este viernes a Jean Castex, encargado de la estrategia del desconfinamiento, al frente del gobierno, en reemplazo de Philippe. Para la oposición socialista, la elección de este hombre allegado a Nicolas Sarkozy confirma un rumbo gubernamental “de derecha”. Su nombramiento fue conocido unas horas después de que Philippe presentara su dimisión.

Alto funcionario pero de bajo perfil, este hombre conservador, de 55 años, es alcalde desde 2008 de Prades, una pequeña ciudad del suroeste de Francia. Se trata de una figura cercana al ex presidente Nicolas Sarkozy (2007-2012), de quien fue secretario adjunto de la Presidencia.

Había sido delegado interdepartamental para grandes eventos deportivos desde enero de 2018 y delegado interdepartamental para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024 desde septiembre de 2017. Últimamente, se destacó como encargado de la estrategia de desconfinamiento de la crisis sanitaria desatada por el nuevo coronavirus. “Es un alto funcionario completo y versátil que se comprometerá a reformar el Estado”, explicó el Palacio del Elíseo.