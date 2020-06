Mia Khalifa y su campaña para eliminar sus videos

Mia Khalifa, reconocida exactriz pornográfica, creó una campaña digital, titulada "Justice For Mia Khalifa", la cual tiene como fin recopilar firmas, y dar de baja a todos sus videos pornográficos, que se encuentran en página para adultos.

Khalifa, de origen libanés, llegó a la fama mundial entre el 2014 y el 2015, gracias en gran parte al grabar con un hijab (vestimenta tradicional de la religión musulmana), lo que provocó que reciba amenazas de ISIS, que al final no pasó a mayores.

Según ella, estos contenidos han afectado su salud mental y sus seguidores se han solidarizado con su traumática experiencia.

Desde su cuenta de Twitter, Khalifa reveló parte de los abusos que sufrió en la industria del cine de adultos: "nunca he hablado de esto, porque me hicieron sentir como si no pudiera contar mi historia sin ser ridiculizada por el público en general".

Profundizando, la ahora comentarista deportiva, recordó malas experiencias que tuvo con un camarógrafo: "mi corazón comenzó a palpitar. Sé que podría ser fácil decir: 'tuviste sexo en cámara, ¿cuál es el problema?' Pero debes comprender el nivel de miedo que tiene una mujer cuando se siente impotente".

Según ella, él fue quien le pidió que pose desnuda junto al hijab, provocando su controversial fama.

"Era demasiado joven para darme cuenta en ese momento, pero estos hombres, todos ellos, colectivamente y conscientemente, decidieron engañarme. Jordan Sibbs, el fotógrafo, otros ejecutivos de Bang Bros, son cómplices (…) semanas después, esas fotos terminaron siendo utilizadas para el sitio web que Bang Bros creó bajo mi nombre. Para lo cual era dueña del dominio antes que, nuevamente, me engañaran para que se los vendiera por un dólar", cuestionó.

Khalifa grabó 11 películas pronográficas, donde llegó a ganar más de $14 mil dólares por medio de un contrato firmado a sus 21 años, cuando inició su corta carrera, sin contar los patrocinios por distintas marcas.