Una pareja de raza blanca se plantó frente a su mansión y apuntó con armas de fuego a los manifestantes de San Luis, Estados Unidos, cuando el grupo se dirigía a la residencia de la alcaldesa para exigir su renuncia. La policía señaló que la multitud lanzó consignas contra la pareja.



Mark McCloskey, de 63 años, dijo a una televisora que él y su esposa Patricia, ambos abogados especializados en casos de lesiones personales, se vieron ante una “turba enardecida” en su calle de acceso privado y temieron por sus vidas la noche del domingo 28 de junio.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU

— Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020