El desfile del Orgullo LGBTQ cumple 50 este año sin su usual fanfarria, luego que la pandemia del coronavirus lo empujó al internet y las protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd lo eclipsaron.



Activistas y organizadores en Estados Unidos están alentando a los afroamericanos de su comunidad para hacer del movimiento Black Lives Matter la pieza central de los eventos de Orgullo Global este sábado 27 de junio.



"Pride nació de protestas", dijo Cathy Renna, directora de comunicaciones para la Fuerza Especial Nacional LGBT, que ve similitudes entre los movimientos de derechos LGBT y de los afroamericanos .



"Mujeres transgénero de color han sido atacadas en lo que ha sido llamado una epidemia y el alzamiento de Stonewall ocurrió en respuesta al hostigamiento y la violencia policiales", dijo Renna en un mensaje electrónico.



La primera marcha de Pride ocurrió el 28 de junio de 1970, un año después de la marcha de las protestas de 1969 en el Stonewall Inn, un bar gay, que fueron encabezadas por mujeres transgénero de color.



Unas pocas conmemoraciones ocurrieron ese año y más adelante se diseminaron hasta que, 50 años después, hay muy pocos lugares en el planeta que no tienen algún evento relacionado.



El de Nueva York es de los mayores, pero las medidas de distanciamiento para controlar la diseminación del coronavirus obligaron a cancelarlo.



Global Pride es promovido como 24 horas de streaming de música, actuaciones, discursos y mensajes de respaldo. Es presentado el sábado por Todrick Hall en su canal en YouTube, en el canal de iHeartRadio y en el portal de Global Pride.



Tendrá a activistas y políticos, incluyendo el primer ministro canadiense Justin Trudeau, y artistas como Betty Who, Deborah Cox, Laverne Cox, Jake Shears y Martha Wash.



"Las personas trasgénero han recibido discriminación del sistema de supremacía blanca en términos racistas y han sufrido además transfobia y homofobia dentro de nuestras comunidades", dijo Laverne Cox, una actriz transgénero que es una de las protagonistas de “Orange is the New Black”, en una entrevista con la agencia de noticias The Associated Press.