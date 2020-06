El hermano del presidente Donald Trump solicitó a un juez de la ciudad de Nueva York que evite que la sobrina del mandatario publique un revelador libro, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este mes.



Según documentos de la corte, los abogados de Robert Trump argumentan que Mary Trump y otras personas firmaron un acuerdo a finales de la década de 1990 que incluía una cláusula de confidencialidad que indicaba explícitamente que no “publicarían ninguna versión sobre litigios o su relación” a menos que todas las partes accedieran.



El acuerdo está relacionado con el testamento del padre de Donald Trump, el desarrollador inmobiliario Fred Trump.



“La confidencialidad era la esencia de ese acuerdo”, según los documentos de la corte.



Robert Trump dice que el acuerdo de confidencialidad de 2001 prohíbe la publicación de ese libro y que el nunca accedió a su publicación. Mary Trump es la hija de Fred Trump Jr., el hermano mayor del mandatario y que falleció en 1981.



Una descripción del libro -titulado “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man” (Demasiado y nunca suficiente: Cómo fue que mi familia creó al hombre más peligroso del mundo)- publicada en Amazon señala que se relata “una pesadilla de traumas, relaciones destructivas y una trágica combinación de negligencia y maltrato”.



La moción busca que se emita una orden para evitar que Mary Trump y la editorial Simon & Schuster publiquen el libro.