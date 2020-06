Justin Bieber niega agresión sexual a un fan

El cantante Justin Bieber, negó desde su cuenta de Twitter, por las acusaciones de agresión sexual, denunciadas por una una mujer que lo había denunciado de forma anónima en una serie de mensajes. En los tuits que fueron eliminados de la red social, la fanática puntualizaba que el supuesto abuso había ocurrido el 9 de marzo de 2014 en Austin, Texas, cuando ella tenía 21 años.

"Danielle", como se hace llamar la agredida, afirmó que conoció al cantante canadiense, en una fiesta que organizó su representante y amigo, Scooter Braun, tras el festival South by Southwet (SXSW) en Austin, Texas. “Estábamos disfrutando de la noche cuando un hombre se acercó a mí y a mis amigos y nos preguntó si queríamos conocer a Justin. Por supuesto que dijimos que sí”. Según su versión, fue “agredida sexualmente” por el cantante en el hotel Four Seasons, donde había sido invitada por Bieber.

Inicialmente, Bieber se defendió: “Normalmente no abordo los rumores que se crean sobre mi persona, pero después de hablar con mi esposa y mi equipo decidí hablar. Los rumores son rumores , pero el abuso sexual es algo que me tomo muy en serio. Quise salir a hablar de inmediato, pero por respeto a todas las víctimas que sufren este acoso a diario quería asegurarme de reunir todas las pruebas antes de hacer cualquier declaración”.

Profundizando, Bieber recordó que en aquel entonces, era novio de Selena Gómez, y que en las fechas señaladas por Danielle, no coinciden, ya que él se encontraba junto a Selena.

“El 10 de marzo, Selena se fue a trabajar y me quedé en el Westin. Los recibos muestran claramente que estaba con mis amigos Nick y John antes de que me fuera de la ciudad. No en el Four Seasons”, aseguró el músico de 26 años.

En su última publicación, el cantante dijo que sus tuits no estaban destinados a socavar las denuncias de abuso sexual, sino a limpiar su nombre. “Cada reclamo de abuso sexual debe tomarse muy en serio y es por eso que se necesitaba mi respuesta”, escribió. “Sin embargo, esta historia es falsa y es por eso que trabajaré con Twitter y las autoridades para emprender acciones legales”.