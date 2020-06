Chile registra más de 215.000 contagiados por coronavirus, luego que el gobierno anunció este martes la actualización del conteo oficial con los resultados de unas 31.000 personas que dieron positivo en los exámenes de PCR (hisopado) y que no habían sido contabilizadas.

"El número al cual asciende este grupo de pacientes son 31.412", anunció el jefe de Epidemiología del ministerio de Salud, Rafael Araos, durante el reporte diario de la pandemia en Chile.

Araos señaló que esa nueva cifra que estaba pendiente en los totales aparecerá el miércoles en el balance diario.

Estas personas "no habían sido incluidas en nuestra base de datos porque o no fueron notificados o no fueron cambiados sus estados de sospechoso a confirmados", explicó Araos.

Durante el reporte diario del martes, se informó de 5.013 nuevos casos que llevó el total de contagios a 184.449, mientras que la cifra de muertos aumentó en 21 sumando 3.383 desde que estalló la pandemia en Chile el 3 de marzo pasado al detectarse el primer caso.

Ahora al incluirse en el conteo total los casos recién confirmados los infectados en Chile sumarán 215.861.

Las autoridades advirtieron que próximos días serán actualizados todas las cifras en base a los cambios de metodología que han estado aplicando en las últimas semanas.

El Ministerio de Salud realizó una investigación sobre la plataforma de datos que contabiliza los casos de contagio, y detectó demoras en la notificación y la actualización de miles de personas que habían dado positivo a COVID-19.

Este ajuste de conteo se produce en medio del incesante avance del coronavirus en Chile, donde los hospitales se encuentran trabajando al límite, principalmente en Santiago, mientras que nueve de los 18 millones de habitantes en el país se encuentran en cuarentena total.