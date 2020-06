Brasil vive una crisis histórica, las muertes diarias por el covid-19, la salida de inversiones, los roces políticos entre el gobierno y la opocisión, y denuncias de corrupción, mantienen un panorama adverso para el gigante del continente.

Ante ello, algunas figuras militares más influyentes del país, advierten sobre la inestabilidad, lo que provoca estremecimientos de que podrían hacerse cargo y desmantelar la democracia más grande de América Latina.

Pero lejos de denunciar la idea, el círculo íntimo del presidente Jair Bolsonaro parece estar reclamando que los militares entren en la refriega. De hecho, uno de los hijos del presidente, un congresista que elogió la antigua dictadura militar del país, dijo que una ruptura institucional similar era inevitable.

“Ya no es una opinión sobre si sucederá, sino cuándo ocurrirá esto”, dijo recientemente el hijo del presidente, Eduardo Bolsonaro, a un destacado blogger brasileño, advirtiendo sobre lo que llamó una “ruptura” inminente en el sistema democrático de Brasil.

Sumado a esto, Augusto Heleno, general retirado en el gabinete de Bolsonaro, sacudió a la opinión pública brasileña, diciendo en mayo que, "habrán consecuencias impredecibles para la estabilidad nacional".

“Esto está desestabilizando al país, justo durante una pandemia”, dijo Sergio Moro, el ex ministro de justicia que rompió con Bolsonaro en abril, sobre las amenazas de intervención militar. “Es reprensible. El país no necesita vivir con este tipo de amenaza".

Las amenazanas de intervención militar dieron nacimiento a la violencia, sobre todo en las propias fuerzas armadas.

Silas Malafaia, un televangelista de derecha cercano a Bolsonaro, insistió en que el presidente no le había contado ningún plan de intervención militar. Aún así, argumentó que las fuerzas armadas tenían el derecho de evitar que los tribunales sobrepasen o incluso destituyan al presidente.

“Eso no es un golpe”, dijo Malafaia. “Está inculcando orden donde hay desorden”.

Las fuerzas armadas de Brasil ya ejercen una influencia excepcional en su gobierno. Figuras militares, incluidos generales retirados de cuatro estrellas, representan 10 de 22 ministros en el gabinete. El gobierno nombró a casi 2,900 miembros militares en servicio activo para cargos administrativos.

A la espera de un nuevo movimiento, el veterano político, Fernando Henrique Cardoso, quien es un expresidente civil, y que estuvo exiliado durante la dictadura militar, analizó el panorama: “¿Cómo mueren las democracias? No se necesita un golpe militar", dijo a periodistas Cardoso, de 88 años, quien ya instó a Bolsonaro a renunciar. “El presidente mismo puede buscar poderes extraordinarios, y puede tomarlos”. (INFORMACIÓN DE THE NEW YORK TIMES)