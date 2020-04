En otro ejemplo de que los animales silvestres deambulan más libremente mientras las personas están confinadas en sus hogares para frenar el avance del coronavirus, una patrulla marítima captó imágenes en video de ballenas que atraviesan las aguas del Mediterráneo frente a la costa del sur de Francia.

The appearance of whales off the coast of southern France is the latest indication that coronavirus lockdowns for humans are providing a respite for nature. @johnleicester reports: https://t.co/3o80xSSl9D pic.twitter.com/KboDZb9Vae

