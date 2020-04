¿Qué países no han registrado casos por coronavirus?

Han pasado casi cuatro meses desde que el virus SARS-CoV-2 circula por el mundo, originado en Wuhan, China y provocando una pandemina, dejando más de un millón de casos y 55 mil muertos, entre 200 países hasta ahora.

Pero aún quedan naciones y rincones del globo terráqueo en donde el virus no llegó. El caso más claro refiere directamente a un continente. La Antártida no tiene casos positivos del nuevo coronavirus. A pesar de que se trata del momento en el año que más reúne gente el Continente Blanco, debido a que cursa el verano austral y es la excusa perfecta para científicos, estudiosos y militares para coincidir en el gélido territorio.

Hay en total 66 bases científicas de distintas naciones de las cuales sólo 37 se ocupan durante todo el año, teniendo un saldo de alrededor de cinco mil personas.

A pesar de que el coronavirus inició en el continente asiático, hay países de aquel lado del mundo que no registran casos como: Yemen, Siria, Turkmenistán, Tajikistán, Birmania, Laos, y Corea del Norte.

Por el momento en América, Granada, país insular de América del Norte que forma parte de las Antillas Menores, en el mar Caribe y conformado por 110 mil habitantes, no tiene casos de coronavirus. Lo mismo sucede con San Cristóbal y Nieves, dos islas de la región del Caribe, unidas en Federación y que forman un país del norte antillano, de las islas de Sotavento. Esta pequeña nación cuenta con 54 mil habitantes.

En África, Sahara Occidental, Sierra Leona, Burundi, Lesoto, Malawi y Somalilandia no informaron de casos positivos de COVID-19, según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el caso de Oceanía, las Islas Salomón, Vanuatu, Samoa, Tonga, Samoa Americana y Niue no informaron de casos confirmados.

Sin embargo, aunque muchas de estas naciones hayan informado que no tienen casos, la realidad es que no cuentan con los recursos para poder detectar el nuevo coronavirus o se trata de regímenes, como sucede con el caso de Corea del Norte, que no brindan información sobre datos o indicadores relativos a la salud pública. (INFOBAE)