Gabriel Leung, experto epidemiólogo de la Univeridad de Hong Kong, habló sobre el posible tiempo de duración del coronavirus y reveló si existe la posibilidad que climas más cálidos puedan ayudar a que la situación mejore.

En una transmisión en vivo organizada por la Sociedad Asiática de Hong Kong, mencionó que: "¿El clima más cálido nos dará un respiro? La respuesta es quizás, pero probablemente no".

Por otro lado, el principal experto en enfermedades respiratorias de China, Zhong Nanshan, dijo que posiblemente la pandemia podría estar controlada a fines de abril, pero no es seguro que exista otro brote.

Mientras que Leung aseguró que: "Esto va a ser una maratón. Probablemente vamos a pasar por algunos ciclos de supresión de infecciones con medidas muy duras si es necesario, levantándolas como vemos una pausa, y luego suprimiendo durante los próximos meses al menos".

HK top epidemiologist Gabriel Leung predicts that coronavirus pandemic will last months not weeks https://t.co/iMeALgYFPr

— Chris Lau (@hkchrislau) April 3, 2020