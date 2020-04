El Empire State Building, icónico edificio de la ciudad de New York, cambió sus tradicionales luces para rendir un homenaje a todos los trabajadores que se encuentran activos en la pelea contra el coronavirus en Estados Unidos.

"Nuestras luces blancas distintivas serán reemplazadas por el latido del corazón de Estados Unidos con una sirena blanca y roja en el mástil para heroicos trabajadores de emergencia en la primera línea de la lucha", publicó la cuenta de Twitter del rascacielos.

Cuando inició el cambio de la iluminación, se podía escuchar de fondo la canción Empire State of Mind de la cantante Alicia Keys.

Hook up your computer to your TV (or look outside if you're local) & we’ll put on a concert in your home with tonight’s @aliciakeys music-to-light show with @iheartmedia, airing at 9PM!



Listen along on @Z100NewYork’s @ElvisDuranShow. Live link: https://t.co/fRHOAbxYYX pic.twitter.com/4h9xrwd2yW

— Empire State Building (@EmpireStateBldg) April 1, 2020