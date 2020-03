El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a minimizar este jueves la pandemia del coronavirus al afirmar que los brasileños tienen tal nivel de resistencia que no se infectan "ni saltando en aguas cloacales".

Al ser preguntado sobre si la pandemia en Brasil podría llegar a los niveles de Estados Unidos (el país con más contagiados del mundo), el mandatario ultraderechista declaró: "Creo que no se va a llegar a este punto. Porque el brasileño tiene que ser estudiado. No se agarra nada. Ves a un tipo saltando aguas cloacales por ahí, sale, se zambulle... Y no pasa nada con él", declaró.

"Inclusive creo que mucha gente ya se infectó (de coronavirus) en Brasil, hace algunas semanas o meses, y ya tienen anticuerpos que ayudan a que eso no prolifere", dijo frente a la residencia oficial en Brasilia.

Este jueves se cumple un mes desde que se confirmó el primer caso de covid-19 en Brasil importado de Italia. Desde entonces, la pandemia ya ha dejado 77 muertos y 2.915 contagiados en este país de 210 millones de personas, según los últimos datos del ministerio de Salud, que proyecta un gran aumento de casos a partir de abril.

El mandatario lleva semanas minimizando la gravedad de la pandemia, afirmando que solo representa un riesgo para las personas mayores y defendiendo que el resto de la población continúe sus actividades normalmente para no perjudicar la economía.

En discrepancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), criticó el martes las cuarentenas impuestas por varios estados brasileños para frenar la propagación del coronavirus, que según él pueden provocar un "caos" social con "saqueos de supermercados" y representar una amenaza para la "normalidad democrática".

Sus palabras provocaron cacerolazos populares, que han sido cotidianos desde al menos diez días, y críticas de políticos y médicos, que denunciaron la "irresponsabilidad" del mandatario.

"Algunos alcaldes y gobernadores se equivocaron en la dosis. Fue una catástrofe. El turismo cayó a cero. Nadie hace turismo. La red hotelera está al 10% de su capacidad. Mira la desgracia que está ahí (...). ¿No basta para entender que eso es mucho más preocupante que la enfermedad?", se preguntó este jueves.

Casi 75 millones de brasileños, el 35% de la población, viven sin servicio de saneamiento básico, según datos del instituto oficial de estadísticas (IBGE) divulgados en 2019.