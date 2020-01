"La evaluación de daños y víctimas está en marcha. ¡Hasta ahora, todo bien!", dijo Trump en un tuit. "¡Tenemos el ejército más poderoso y mejor equipado del mundo, por lejos!", agregó. "Haré una declaración mañana por la mañana".

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020