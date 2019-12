Descubren el primer dinosaurio que vivió en Ecuador

El primer dinosaurio hallado en Ecuador fue descubierto en Loja. El nuevo dinosaurio latinoamericano fue hallado en la cuenca Alamor-Lancones, al sur de Ecuador, cerca de la localidad de Yamana. De ahí su nombre, Yamanasaurus lojaensis, una especie que era de huesos cortos y gruesos.

Todos los huesos de sus vértebras estaban perforados por cámaras de aire que los hacían más livianos.

El equipo que se lleva este reconocimiento estuvo liderado por el paleontólogo argentino, Sebastián Apesteguía, por una investigación del Departamento de Geología y Minas de Ingeniería Civil, de la UTPL. También estuvieron involucrados los investigadores John Soto, José Tamay y Galo Guamán Jaramillo.

Ellos encontraron los restos de este titanosaurio, que vivió hace 85 millones de años, en el Cretácico.

El Yamanasaurus lojaensis perteneció a un grupo llamado saltasaurinos, de pequeño tamaño (hasta 6 metros de largo), robustos y con coraza protectora.

Yamanasaurus lojaensis, the first dinosaur from #Ecuador

It was discovered by Argentine paleontologists Sebastián Apesteguía and Pablo Gallina

