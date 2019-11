Cuatro personas fallecieron y varias más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en California en la noche de Halloween.

La policía del condado de Contra Costa informó el viernes los decesos a través de Twitter y agregó que trabajaba con sus colegas en la ciudad de Orinda, donde ocurrió el tiroteo. Ninguno de los departamentos ha proporcionado más detalles por el momento.

Un video trasmitido por KGO-TV mostró a varias personas siendo trasladadas en ambulancias mientras otros se alejaban cojeando del lugar. La grabación también mostró a la policía hablando con personas que parecían heridas.

Un operador de policía dijo que un funcionario de prensa daría a conocer más información en las próximas horas, pero no informó exactamente cuándo.

Orinda homicide update - four fatalities, several injuries. More details coming.

— CoCo Sheriff PIO (@cocosopio) November 1, 2019