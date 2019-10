Parlamento británico posterga decisión sobre Brexit

Los diputados británicos decidieron este sábado 19 de octubre aplazar su adopción del acuerdo de Brexit, cerrado entre Londres y la Unión Europea. Sin embargo, el primer ministro, Boris Johnson, aseguró que quiere mantener el 31 de octubre como fecha de salida de la UE.

Los diputados aprobaron por 322 votos contra 306 una enmienda por la cual el acuerdo no será adoptado hasta que se haya aprobado toda la legislación necesaria para implementarlo. "No negociaré un aplazamiento con la UE", afirmó Johnson, dando a entender que lo pediría como le obliga la ley pero no lo defenderá ante sus socios europeos.

En tanto el gobierno de Francia consideró que "no interesa a nadie" otro aplazamiento de la fecha límite del Brexit del 31 de octubre, tras la votación de los diputados británicos que postergó la decisión sobre el acuerdo entre Londres y Bruselas.

"Se ha negociado un acuerdo (sobre el Brexit); corresponde ahora al Parlamento británico decir si lo aprueba o lo rechaza. Es necesario votar sobre el fondo", aseguró la Presidencia francesa.

En un referéndum celebrado el 23 de junio de 2016, 52% de los británicos votó a favor de salir de la Unión Europea. Esto provocó la dimisión del primer ministro conservador David Cameron. En la pugna por remplazarlo, el exalcalde de Londres Boris Johnson, partidario del Brexit, se retiró en el último momento y la ministra del Interior Theresa May se convirtió en primera ministra el 11 de julio.

El 23 de julio de 2019, Boris Johnson, partidario de un Brexit con o sin acuerdo el 31 de octubre, fue elegido por el Partido Conservador para suceder a May, quien había anunciado su renuncia el 7 de junio.