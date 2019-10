El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó este viernes la decisión de su gabinete de seguridad de dejar en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, tras el sangriento enfrentamiento que se registró con la policía en Culiacán, Sinaloa.

Las autoridades confirmaron este viernes que los enfrentamientos dejaron al menos 8 muertos, 16 heridos y 49 reos fugados.

"No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas", dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria.

"Estaban en riesgo muchos seres humanos", subrayó.

Su postura y la actuación gubernamental en el suceso en Culiacán generó una gran polémica en el país, reflejada en la prensa y en las redes sociales, que se inundaron con mensajes en contra el gobierno.

Fuerzas del orden y grupos de civiles armados protagonizaron este jueves serios enfrentamientos en Culiacán.



Según la versión oficial, Ovidio Guzmán estuvo brevemente en manos de elementos de la policía y el Ejército en la ciudad de Culiacán. Lo dejaron libertad luego del asedio de comando armados y de diversos ataques que se produjeron en la capital del estado de Sinaloa.

El hijo de "El Chapo" Guzmán había sido detenido para cumplir una orden de aprehensión girada por un juez como parte de un proceso para extraditarlo a Estados Unidos.

Sin embargo, tras la captura "hubo una reacción muy violenta, se puso en riesgo la vida de muchas personas". En ese marco se tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán.

Qué dijo AMLO

Tras lo ocurrido el jueves, el presidente consideró este viernes que su gabinete de seguridadtomó la decisión correcta de liberar a Ovidio Guzmán porque "estaban en riesgo muchos seres humanos".

"Tomaron decisiones que yo avalo porque se tornó muy difícil la situación", aseguró el mandatario mexicano en su tradicional rueda de prensa de las mañanas.

"No se trata de masacres", añadió.

López Obrador consideró que lo ocurrido no afecta la imagen de su gobierno ni tampoco envía una señal de debilidad.

"No se puede apagar el fuego con el fuego" insistió. "No queremos muertos, no queremos la guerra" como hicieron otros gobiernos, señaló.

"La estrategia anterior convirtió al país en un cementerio", dijo AMLO, en referencia a los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2012), en los que se estiman más de 250.000 muertos y más de 40.000 desaparecidos por la llamada guerra contra el narcotráfico, recogió la agencia EFE.

Cómo fue la operación

En una conferencia de prensa en Culiacán, el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que la operación para capturar a Ovidio Guzmán "fue precipitada".

Ovidio Guzmán López, es conocido por su alias "el ratón".



Los elementos de la Guardia Nacional llegaron a la casa donde se encontraba el hijo de "El Chapo" Guzmán para cumplir una orden de aprehensión.

Tomaron el control de la vivienda, dijo, pero no esperaron a que llegara el documento para capturarlo. Esto retrasó su salida de la casa y dio tiempo a que llegara un grupo para rescatarlo.

"Formalmente no hubo una detención", reconoció el secretario, porque no se cumplieron los requisitos legales para ello.

En la conferencia los funcionarios reconocieron que varios soldados fueron tomados como rehenes por el Cartel de Sinaloa.

Fueron liberados cuando los militares que custodiaban a Ovidio Guzmán lo dejaron ir.

El caos se apoderó de la capital del estado de Sinaloa, en el norte de México, este jueves.



También hubo ataques a un cuartel militar en Culiacán, así como agresiones con armas de alto calibre a un helicóptero militar.

En algún momento, el Gabinete de Seguridad recibió informes de que la situación empeoraba en Culiacán, y por eso decidieron cancelar la operación.

"Las consecuencias pudieron ser mucho mayores, así se estimó", señaló el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

"Un Estado doblegado"

La decisión de las autoridades, no obstante, no fue bien acogida.

"Es una derrota al país (...) Los hechos de este jueves en Culiacán pintan un cuadro dramático, el Estado mexicano doblegado antes los criminales", escribió el periodista Carlos Loret de Mola, en el diario El Universal, de México.

La violencia desatada en plena calle obligó a numerosas personas a ponerse a refugio.



Por su parte, el analista político Jorge Fernández Menéndez, aseguró que lo que se vio el jueves "fue una rendición".

"Hay que decir las palabras correctas. Por las razones que sea, se podrá justificar o no, hubo una acción del Estado, hubo una reacción de los grupos criminales y las fuerzas del Estado se rindieron. Entregaron a la persona que tenían detenida para evitar hechos de violencia", escribió en el diario Excelsior de México.

La controversia también se vio reflejada en redes sociales, bajo las etiquetas #AMLOEstamosContigo, #AMLORenuncia y #EstadoFallido.

Críticos del gobierno recordaron que en 2015, cuando "El Chapo" se escapó de una cárcel mexicana, AMLO dijo en un tuit que si no renunciaba el gabinete de seguridad del entonces presidente Enrique Peña Nieto quedaría la duda de su hubo complicidad por parte del gobierno.

Por su parte, el grupo parlamentario del PAN en el Senado condenó las decisiones tomadas por el gobierno federal en el operativo de Culiacán al "claudicar y batirse en retirada, derrotado", informó el diario El Universal.

También demandó al presidente hacer cambios en su "fallida estrategia de combate a la criminalidad y de operadores".

Tanto el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, como el propio López Obrador, reafirmaron su defensa de su política en respuesta a las críticas.

"No es fácil (combatir a la delincuencia). Es un proceso, no es sencillo porque se dejó avanzar mucho el problema de la violencia tenemos y tenemos que enfrentar dos mafias la delincuencia de cuello blanco y a la delincuencia organizada, eso es lo que enfrentamos", argumentó el presidente.