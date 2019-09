Joven de 14 años asesina a toda su familia en Alabama

Un menor de edad llamó el lunes por la noche a la policía para avisar que escuchó disparos en su casa en Alabama, Estados Unidos.

Más tarde confesó lo peor.

La policía reportó que el adolescente, de 14 años, reconoció que había matado a cinco miembros de su familia.

Las víctimas son el padre, la madrastra y los hermanos del joven.

Tres de ellos fueron encontrados muertos en la casa en el pueblo de Elkmont, en el norte de Alabama, mientras que los otros dos murieron en el hospital.

El menor, cuyo nombre no fue revelado, coopera con las autoridades, dijo el Departamento del Sheriff del Condado de Limestone.

En un principio no se se informó sobre el motivo ni cómo obtuvo el arma utilizada, una pistola 9 mm, para llevar a cabo el tiroteo que ocurrió el mismo lunes por la noche.

Las víctimas fueron identificadas como John Sisk, de 38 años; Mary Sisk, de 36, y tres menores, de 6 años, 5 años y 6 meses.

Mary Sisk, originaria de Nueva Orleans, era maestra de educación especial para el distrito escolar de Huntsville City, según una biografía suya publicada en el sitio web de las escuelas Mountain Gap, donde trabajaba.

Las autoridades escolares dicen que facilitaron el acceso a consejeros de salud mental a los estudiantes de la escuela, tras lo sucedido.

