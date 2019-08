Cumbre del G7: 7 momentos imperdibles

En Biarritz, la glamurosa ciudad playera del sur de Francia, se reunieron siete de los mandatarios más poderosos del mundo.

Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido participaron en la 45ª Cumbre del Grupo de los 7, que comenzó el sábado pasado y culminó este lunes.

En su encuentro anual, estas potencias económicas se dan cita para buscar soluciones a temas globales relacionados con seguridad, políticas energéticas, medio ambiente y la lucha contra enfermedades.

La reunión de este año estaba enfocada en "la lucha contra la inequidad".

La cumbre atrae gran atención de los medios y también grandes grupos de manifestantes entre los que se encuentran activistas ambientales y organizaciones anticapitalistas.

Al final de cada encuentro los participantes publican un comunicado que resume los acuerdos a los que llegaron, pero más allá de eso, ¿qué es lo más relevante y llamativo que ha ocurrido en la Cumbre del G7 de 2019?

Derechos de autor de la imagenGETTY Image captionLas reuniones del G7 siempre atraen a manifestantes.

Tradicionalmente, líderes de otros países que no pertenecen al G7 son invitados a la cumbre.

Este domingo, el invitado sorpresa fue Mohammad Javad Zarif, ministro de relaciones exteriores de Irán, que llegó a Biarritz invitado por Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Zarif publicó una foto en la que aparece reunido con Macron y afirma que luego tuvo una sesión informativa con Reino Unido y Alemania.

Ante la llegada de Zarif, varios medios reportaron que la delegación estadounidense se vio sorprendida.

En una rueda de prensa, sin embargo, el presidente Donald Trump dijo que Macron le había pedido su "aprobación" para la visita de Zarif.

Un funcionario diplomático de Francia, citado por The Gardian, dijo que Zarif no era un invitado formal al G7 pero que Macron le había avisado de su presencia a los miembros del grupo.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES Image captionTrump dijo que bajo "las circunstancias correctas" estaría dispuesto a reunirse con Rouhani.

"Nuestros diplomáticos están trabajando con total transparencia con Estados Unidos", dijo el diplomático.

La presencia de Zarif ocurre en un momento de alta tensión entre EE.UU. e Irán.

La relación entre ambos países se ha deteriorado desde que el año pasado Trump retirara a su país del tratado de 2015 que limitaba las actividades nucleares de Irán.

Como respuesta a la instauración y el endurecimiento de sanciones económicas por parte de EE.UU., Irán aumentó sus actividades en el terreno de la energía nuclear.

Este lunes, Trump dijo que bajo "las circunstancias correctas" está dispuesto a reunirse con Hassan Rouhani, presidente de Irán.

Macron, anfitrión del G7, dijo que el grupo destinará US$22 millones para ayudar a combatir los fuertes incendios que afectan al Amazonas.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha recibido críticas por la forma en la que ha enfrentado esta catástrofe ambiental, no se mostró muy contento con el anuncio.

Derechos de autor de la imagenGETTY Image captionEl G7 reúne a varias de las mayores potencias del mundo.

Bolsonaro dijo que la iniciativa del G7 trataba a Brasil "como si fuera una colonia o una tierra de nadie".

El presidente también acusó a Macron de estar "escondiendo sus intencionesdetrás de la idea de una 'alianza' de países del G7" y que la soberanía de Brasil debería ser respetada.

A pesar de los comentarios de Bolsonaro, el ministro de medio ambiente de Brasil, Ricardo Salles, dijo ante la prensa que los fondos son bienvenidos.

Donal Trump no asistió a las sesiones en las que el G7 discutió los temas de cambio climático y se abordó la situación del Amazonas.

Hasta 2014 el G7 era en realidad el G8, ya que Rusia era uno de sus integrantes.

Rusia, sin embargo, fue excluido del grupo tras haberse anexionado la región de Crimea, que pertenecía a Ucrania.

Antes de partir hacia la cumbre, Trump dijo: "Rusia debería estar en esta reunión…nos guste o no, deberían permitir a Rusia volver (al grupo)".

Derechos de autor de la imagenGETTY Image captionRusia fue expulsada del G8 en 2014. Varios miembros del grupo consideran que Putin no refleja los valores del grupo.

Durante el encuentro, Trump insistió en que está abierto a que el próximo año se invite a Rusia la cumbre. "Tenerlos dentro dentro de la sala es mejor que tenerlos fuera", dijo el presidente.

Según un diplomático citado por The Guardian, la posición de Trump causó un momento "tenso" durante la cena que los mandatarios tuvieron el sábado.

De acuerdo a la fuente de The Guardian, Trump sostuvo que tenía sentido incluir a Rusia en discusiones sobre Irán, Siria y Corea del Norte, pero que "la mayoría" de los otros líderes insistieron en que Putin no representa los valores de los miembros del grupo.

En una rueda de prensa este lunes, Macron dijo que el grupo no ha llegado a un acuerdo sobre si invitar o no a Rusia de regreso al G7.

Durante la foto familiar en la que los mandatarios del G7 posan junto a sus parejas, se vivió un curioso momento que ha causado toda clase de comentarios y memes en las redes sociales.

Derechos de autor de la imagenGETTY Image captionLa foto familiar es parte del protocolo del G7.

Por el momento y el ángulo de la foto, parece que Melania Trump, primera dama de EE.UU. y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, estuvieran pasándola muy bien, mientras a Trump se le ve con la cabeza gacha.

En las redes sociales se popularizó la etiqueta #MelaniaLovesTrudeau.

Melania is ready to risk it all #Trudeau pic.twitter.com/lEz5sjuQBD

— Loni Love (@LoniLove) August 26, 2019