Familia sufre espeluznante encuentro cercano con tiburón

Un tiburón blanco saltó del agua y se comió el pez que una familia había pescado en su yate frente a la costa de Massachusetts.

El suceso ocurrió en las aguas frente a Cape Cod Bay, informó el canal New England Cable News.

Incredible footage today from Doug Nelson of Franklin, MA fishing aboard the Columbia out of Rock Harbor in Orleans. @MA_Sharks pic.twitter.com/rK3yk5j6SG

— Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) July 20, 2019