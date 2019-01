EEUU insta a militares de Venezuela a aceptar cambio "pacífico"

Estados Unidos instó el lunes 28 de enero de 2019 a los militares de Venezuela a aceptar de manera "pacífica" la salida del poder de Nicolás Maduro, y reiteró que "todas las opciones" están sobre la mesa con respecto a una eventual intervención militar estadounidense en el país.

El consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, apeló directamente a la Fuerza Armada, principal apoyo de Maduro, luego de que Washington reconociera la semana pasada al jefe del Parlamento de mayoría opositora, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.

"Pedimos al ejército venezolano y a las fuerzas de seguridad que acepten la transición pacífica, democrática y constitucional del poder", dijo Bolton en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Poco después, Maduro lo acusó de alentar un golpe de Estado. "Él quiere un desenlace militar en Venezuela, quiere un golpe de Estado y lo pide abiertamente", aseguró el mandatario en Caracas al recibir a diplomáticos venezolanos que retornaron tras la ruptura de relaciones con Estados Unidos.

Bolton mencionó el caso del agregado militar de Venezuela en Washington, coronel José Luis Silva, que el fin de semana rompió filas con Maduro, así como el de la cónsul de primera de Miami, Scarlet Salazar, que dio a conocer su apoyo a Guaidó en un video difundido este lunes. "Hasta cierto punto, esto ha comenzado", dijo Bolton.

"Hemos visto al personal militar y oficial venezolano atender a este llamado". No obstante, Maduro afirmó que "los militares venezolanos no son golpistas". "John Bolton ofende a los militares venezolanos (...), el grupo de extremistas que asaltó la Casa Blanca no tiene límites, es como el Ku Klux Klan detrás del pueblo venezolano", expresó Maduro.

Consultado sobre si Trump consideraría involucrar de alguna manera al ejército estadounidense en Venezuela, Bolton respondió: "El presidente ha dejado claro en este asunto que todas las opciones están sobre la mesa".

- "Baño de sangre" -

Bolton reiteró además que Estados Unidos responsabilizará a las fuerzas de seguridad venezolanas por la seguridad de todo el personal diplomático estadounidense en Venezuela, así como de la Asamblea legislativa y de Guaidó. "Cualquier violencia contra estos grupos significará un ataque al Estado de derecho y tendrá una respuesta significativa", apuntó. Bolton.

Maduro, por su parte, responsabilizó a Trump de promover "un baño de sangre en Venezuela". "Será usted responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela, y la sangre que pueda correr en Venezuela será sangre que estará en sus manos, presidente Donald Trump", advirtió Maduro.

Estados Unidos reconoció el miércoles a Guaidó, quien se juramentó a sí mismo luego de que el Legislativo declarara a Maduro "usurpador" por iniciar el 10 de enero un segundo mandato considerado ilegítimo por medio centenar de países, que estiman que su reelección fue fraudulenta.

Apenas Washington reconoció a Guaidó, Maduro rompió relaciones diplomáticas y dio 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para salir del país.

El sábado, cuando expiraba el plazo, Maduro anunció negociaciones para establecer en 30 días oficinas de intereses en ambos países, como la que tenían Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Estado estadounidense reiteró el domingo no tener planes de cerrar la embajada en Caracas.