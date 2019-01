Exmilitares venezolanos instan en Lima a deponer a Maduro

Una veintena de exmilitares y policías venezolanos exhortaron el jueves a sus colegas de armas a rebelarse contra el presidente Nicolás Maduro, tras anunciar, en un video desde Lima que reconocen como legítimo mandatario al jefe del Congreso Juan Guaidó.

"La intención de nuestro mensaje es crear conciencia entre nuestros colegas de armas, que tienen dudas de sublevarse contra (el presidente Nicolás) Maduro, de que no están solos", dijo a la AFP el primer teniente José Hidalgo Azuaje, vocero del grupo.

"Queremos que entiendan que somos una organización militar para que se unan a nosotros para la liberación, (mediante) un levantamiento, pasamos los miles", aseguró vía telefónica Hidalgo, un militar que fue degradado y expulsado del ejército venezolano en marzo de 2018, acusado de conspiración.

Hidalgo aparece en un video flanqueado de unos 20 uniformados, leyendo un pronunciamiento contra Maduro y expresó su apoyo al jefe del Congreso, de mayoría opositora. "Hacemos un llamado a todos los componentes de la fuerza armada nacional bolivariana (...) que no sigan en los cuarteles siendo sometidos y utilizados por estos criminales", señaló en la proclama.

"Hoy declaramos que desconocemos a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y como comandante en jefe de la fuerza armada", indicó el documento en el que reconocen al "diputado Juan Guaidó en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela".

"Ordene comandante en jefe, quedamos bajo sus órdenes", concluye la proclama dirigiéndose a Guaidó, difundida en UCI, un pequeño canal de televisión digital del barrio San Isidro, en la capital peruana.

El video tuvo eco en el el senador estadounidense Marco Rubio, quien los respaldó desde su cuenta Twitter aunque sin precisar que la proclama no tenía su origen en Venezuela, "Apoyamos a el Grupo de militares que se rebela contra Maduro y se subordina a Guaidó", tuiteó el senador.

Por su parte, desde Caracas, una analista especializada en temas castrenses minimizó el impacto del video. “Por el formato empleado, no es previsible ningún impacto sobre la FANB. Por el contrario muy probablemente sean utilizados por Maduro, en el marco de las teorías conspirativas, a las que nos tiene acostumbrados”, dijo a la AFP en Caracas, Rocío San Miguel, experta en asuntos militares y presidenta de la ONG Control Ciudadano.

Maduro denuncia recurrentemente confabulaciones golpistas para deponerlo, urdidas por la oposición con apoyo de Estados Unidos. Perú, un duro crítico de Maduro, no reaccionó aún oficialmente pero fuentes del gobierno señalaron a la AFP que "los uniformes usados no son verdaderos" pues llevan inscrito el acrónimo FAN, que no corresponde al FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana).

En Lima el vocero del grupo dijo a la AFP que tienen previsto otro pronunciamiento e instó a participar en una protesta pacífica contra Maduro en Caracas, el 23 de enero.

El primer teniente Hidalgo dijo que llegó a Perú en diciembre, tras huir con seis militares de la prisión de Ramo Verde en noviembre de 2017 donde cumplía una condena por rebelión junto a media docena de militares.