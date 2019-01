La mujer saudita que huye de su familia

Una joven saudita de 18 años asegura que está "atrapada" en el Aeropuerto Internacional de Bangkok, Tailandia, tras haber intentado escapar de su familia.

Rahaf Mohammed al-Qunun dice que se encontraba de viaje con su familia en Kuwait y que tomó un vuelo por su cuenta hace dos días. Su objetivo era llegar a Australia haciendo escala en Bangkok.

Pero, según le contó a la BBC, su pasaporte fue confiscado por un diplomático de Arabia Saudita cuando aterrizó en el aeropuerto tailandés, supuestamente tras una alerta de su familia.

La joven dice que renunció al Islam y que teme ahora que su familia le obligue a volver a Arabia Saudita, en donde será encarcelada "y seguro me matarán cuando salga".

El corresponsal de la BBC en Bangkok, Jonathan Head, habló con ella y dice que parecía asustada y confundida.

Rahaf Mohammed al-Qunun dice que su pasaporte fue requisado en el principal aeropuerto de Bangkok.

Mohammed al-Qunun también dijo que por el momento se encuentra en un hotel en el área de tránsito del aeropuerto.

"Compartí mi historia y mis fotos en las redes sociales y mi padre está muy enojado por ello.... no puedo estudiar ni trabajar en mi país. Quiero liberarme y estudiar y trabajar en lo quiera", le dijo a la BBC.

Viajar al extranjero y obtener un pasaporte son algunas de las cosas que una mujer no puede hacer en Arabia Saudita sin permiso de un hombre.

La joven también publicó su historia a través de Twitter, asegurando que todavía permanece en el hotel y que no puede salir del aeropuerto al no tener el pasaporte.

El comandante general de la policía tailandesa Surachate Hakparn le dijo a la BBC que cree Mohammed al-Qunun está escapando de un matrimonio forzado.

Sin embargo, también sugirió que la joven no tiene visa para entrar a Tailandia y que la policía denegó su entrada en el país e inició el proceso de deportación a través de la misma aerolínea con la que voló, Kuwait Airlines.

El agente también dijo que no sabe nada sobre la supuesta confiscación del pasaporte.

Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch, dijo a través de Twitter que Tailandia está "inventando historias falsas sobre Rahaf Mohammed al-Qunun" y que la joven "nunca tuvo intenciones de entrar a Tailandia", pues se encontraba de tránsito en su camino a Australia.

"Todo indica que Tailandia y Arabia Saudita intentan engañarnos", señaló.

#Thailand is manufacturing fake stories about #Rahaf Mohammed al-Qunun @rahaf84427714 "applying for a #Thai visa" & being denied. She was transiting #Bangkok on her way to Australia and never intended to enter Thailand. This looks like Thai & #SaudiArabia playing games to me. pic.twitter.com/roP4SbzK94

— Phil Robertson (@Reaproy) 6 de enero de 2019