La congresista más joven de EE.UU. criticada por bailar

A los ojos de sus críticos, Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista más joven de la historia de Estados Unidos, no hace nada bien.

A una larga lista de críticas, incluida la ropa que usa, ahora se puede agregar el "grave delito" de bailar mientras cursaba sus estudios en la universidad.

Este miércoles, un día antes de que Alexandria Ocasio-Cortez realizara su juramento como congresista, apareció en Twitter un video de hace una década con el que algunos quisieron avergonzar a la joven de 29 años.

En él se puede ver a la legisladora -que se autodefine como socialista- bailando cuando era estudiante en la Universidad de Boston.

"Aquí está la comediante favorita de Estados Unidos que actúa como una imbécil", escribió un usuario de una cuenta de Twitter bajo el nombre de AnonymousK1776, al compartir el video.

La cuenta, que parece hacer referencia a QAnon, la teoría de la conspiración de un presunto "Estado profundo" contra el presidente de Estados Unidos Donald Trump y sus partidarios, fue eliminada a las pocas horas.

"Después de que Alexandria Ocasio-Cortez sea expulsada de su cargo, puede ir a bailar a un escenario que tenga un palo", escribió otro.

Pero esas críticas provocaron el efecto contrario y la congresista recibió una oleada de apoyo.

¡Oh Dios mío! ¿Un estudiante bailando y cantando? ¿A quién crees que va a ofender, al pastor en (la película) Footloose?, decía un tuit.

"[Alexandria Ocasio-Cortez] está oficialmente acabada", bromeó el comediante estadounidense Patton Oswalt.

"Ella nunca se recuperará de que el mundo la vea bailar y divertirse con sus amigos", añadió.

"Quiero que Alexandria Ocasio-Cortez me dé clases de baile", escribió el actor George Takei de "Star Trek", mientras que el actor Russell Crowe la describió como "fantástica".

El video de Ocasio-Cortez es en realidad una pequeña parte de un video más largo con estudiantes de la Universidad de Boston que fue publicado por primera vez en YouTube en 2010, cuando la congresista era estudiante.

En la grabación los alumnos de la universidad emulaban el baile de la película de los años 80 "The Breakfast Club", conocida en español como "El Club de los Cinco".

En una entrevista con el sitio estadounidense de noticias The Hill, la flamante legisladora dijo: "No es habitual que los funcionarios electos tengan la reputación de bailar bien, así que estoy feliz de tenerla".

"No me sorprende que los republicanos piensen que divertirse debería ser descalificador o ilegal", agregó.

Como respuesta, este viernes, Ocasio-Cortez publicó un nuevo video bailando, pero esta vez fuera de su oficina, en los pasillos del Congreso y con la melodía de "War" de Edwin Starr.

"Escuché que el Partido Republicano piensa que las mujeres que bailan son escandalosas. ¡Espera a que descubran que las congresistas también bailan!" escribió en la publicación

I hear the GOP thinks women dancing are scandalous.



Wait till they find out Congresswomen dance too!



Have a great weekend everyone :) pic.twitter.com/9y6ALOw4F6

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 4 de enero de 2019