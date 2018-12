Dos detenidos por sobrevuelo de drones en Gatwick

Dos personas fueron detenidas en conexión con el "uso delictivo de drones" en el aeropuerto de Gatwick, en Londres, anunció este sábado la policía, tras tres días de perturbaciones en los que decenas de miles de personas perdieron sus vuelos.

Los drones fueron vistos por primera vez volando alrededor de Gatwick, el segundo aeropuerto de Reino Unido, el miércoles, lo que obligó a cerrar su única pista.

"En el marco de nuestras investigaciones por el uso delictivo de drones, que alteró seriamente los vuelos con salida y llegada al aeropuerto de Gatwick, la policía de Sussex realizó dos arrestos justo después de las 22H00 [locales y GMT] del 21 de diciembre", dijo el superintendente de policía James Collis.

El aeropuerto, al sur de Londres, había vuelto a operar este viernes, aunque el vuelo de un dron motivó una breve suspensión de las operaciones.

Si un dron se estrella contra un avión de pasajeros o es tragado por uno de sus motores, su batería de litio, altamente inflamable, puede provocar una catástrofe.

Tras las detenciones del viernes, la policía de Sussex, el condado en el que se encuentra el aeropuerto, dijo que los agentes usaron "un abanico de tácticas" para "detectar y mitigar nuevas incursiones" los aparatos.

"Seguimos instando a la población y los pasajeros en el entorno de Gatwick a que se mantengan atentos y nos ayuden contactándonos inmediatamente si creen que tienen alguna información que pueda ayudarnos", dice el texto.

El aeropuerto había vuelto a abrir su única pista el viernes por la mañana después de haber estado paralizado durante casi 36 horas debido a la insistente presencia de drones de origen desconocido, un incidente "sin precedentes", según el gobierno.

Hacia las 17H10 GMT del viernes se avistó un dron que obligó a cerrar de nuevo "por precaución".

Pero "las medidas militares implementadas en el aeropuerto nos han proporcionado las garantías suficientes para abrir el aeródromo", explicó el mismo en su cuenta de Twitter.

Esta reapertura fue posible gracias a las "medidas" para atenuar la amenaza, en colaboración con la policía y el ejército, explicó a la BBC el director de operaciones de Gatwick, Chris Woodroofe, sin dar más precisiones.

- Hipótesis "ecologista" -

La policía también había contemplado la idea de abatir los drones, después de que las autoridades hubieran en un primer momento descartado esta posibilidad.

La única pista de Gatwick fue cerrada por primera vez el miércoles a las 21H00 (locales y GMT) después de que se avistasen dos drones sobrevolando el lugar. Por la noche volvió a abrir durante menos de una hora, y cerró de nuevo de madrugada, cuando se volvió a señalar la presencia de drones, que fueron avistados 50 veces en 24 horas.

El director general del aeropuerto, Stewart Wingate, denunció una "actividad muy dirigida con el objetivo de cerrar el aeropuerto y causar el mayor número de perturbaciones justo antes de Navidad".

La policía aseguró que se trata de "un acto deliberado" pero precisó que "no hay absolutamente ninguna evidencia que sugiera un vínculo terrorista".

Steve Barry, jefe adjunto de la policía local, dijo a la BBC que se consideraba como "una posibilidad" que un defensor del medioambiente podría estar detrás de este ataque.

- "Aprender de lo ocurrido" -

Ante este caos en Gatwick, el gobierno fue criticado por no hacer lo bastante para proteger a los aeropuertos.

"Vamos a tener que aprender muy rápidamente de lo ocurrido", declaró el ministro de Transportes, Chris Gralying, a la BBC.

"Trabajamos con los fabricantes de drones en soluciones técnicas como la geolocalización", dijo la secretaria de Estado encargada de Transportes, Elizabeth Sugg.

La legislación británica estipula que no se pueden utilizar drones a menos de un kilómetro de un aeropuerto y que estos no deben superar una altitud de 122 metros. El responsable o responsables de estos actos se exponen a una pena de hasta cinco años de prisión y a fuertes multas.

Con los aviones paralizados, los viajeros tuvieron que armarse de paciencia, durmiendo incluso en el suelo del aeropuerto. Los aviones fueron desviados a otras ciudades de Reino Unido o incluso a París y Amsterdam.

Pese a la reapertura, el viernes continuaban acumulándose los retrasos y las cancelaciones. "No sabemos nada. No sabemos cuándo podremos despegar porque no nos han prometido otro vuelo [...], ninguna compensación, nada", lamentó Mike, un londinense que debía viajar a Ghana.

Gatwick comunica con más de 228 destinos en 74 países y unos 45 millones de pasajeros transitan por el aeropuerto cada año.