El hombre que mató a su esposa con una bolsa de supermercado

Mitesh Patel le dijo a su novio que su matrimonio con Jessica Patel le servía para ocultar su verdadera preferencia sexual.

De hecho planeaba tener un hijo con ella, a través de una fecundación in vitro, para luego irse con el bebé a Australia y establecer una familia con él.

Patel, no obstante, ha acabado siendo sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Jessica, ocurrido el pasado 14 de mayo.

Patel asfixió hasta la muerte a su esposa, de 34, con una bolsa de supermercado en la casa de ambos en en Middlesbrough, en el norte de Inglaterra, determinaron las autoridades judiciales.

Tomó cosas de la casa y creó un desastre para que la muerte pareciera que fue producto de un robo, según mostraron los fiscales en el juicio llevado a cabo desde mediados de noviembre y concluido el martes.

El acusado incluso buscaba reclamar un seguro de vida de alrededor de US$2,5 millones y luego mudarse a Australia para vivir con su amante, identificado como Amit Patel.

Derechos de autor de la imagenPOLICÍA DE CLEVELAND, INGLATERRA Image captionEl crimen cometido por Mitesh Patel ocurrió el pasado 14 de mayo en Middlesbrough, Inglaterra.

Pero fue descubierto y ahora enfrenta una sentencia de prisión de por vida que lo hará pasar al menos 30 años en la cárcel antes de que pueda optar a la libertad provisional.

"Él podría haberse divorciado de ella, haber tomado todo lo que quería, no necesitaba quitarle la vida, no tenía derecho a dar este paso malvado, cruel y malicioso", dijo Divya Patel, hermana de Jessica, en las conclusiones del juicio.

En el juicio, se sostuvo que Patel planeaba empezar una nueva vida con su amante, un médico identificado como Amit Patel.

Robo simulado

Al sentenciar a Patel, el juez James Goss manifestó: "No tienes remordimientos por tus acciones. Cualquier pena que sientes es por ti mismo".

El funcionario señaló que la víctima "claramente" amaba a su marido y le fue fiel durante nueve años.

"No quería nada más que tener hijos y vivir una vida familiar normal".

"El problema es que no tenías atracción sexual hacia ella. Te atraían los hombres", expresó el juez.

Amit Patel era, según Goss, hasta cierto punto consciente de la sexualidad de su marido y estaba "sola, a menudo molesta y controlada" por Patel.

El juez dijo que los mensajes de Patel revelaron que era alguien "emocionalmente dependiente y cruel" y que usó a la mujer mientras él "satisfacía sus propios deseos y caprichos".

En el juicio de dos semanas se desveló que Mitesh Patel, quien tenía una farmacia con su esposa, tuvo una serie de aventuras con hombres que conoció a través de la aplicación de citas Grindr.

Patel, quien afirmó que su esposa era su "mejor compañera", le inyectó insulina antes de estrangularla con la bolsa en su casa.

Derechos de autor de la imagenCLEVELAND POLICE Image captionThe house was ransacked to make it look as if there had been a burglary

Luego la ató con cinta adhesiva y saqueó la casa en un intento de culpar de su muerte a los ladrones.

"Púdrete en el infierno"

Al leer una declaración en nombre de las hermanas y primas de Jessica Patel, su hermana menor, Divya, dijo en el tribunal: "Lo único que esperamos y por lo que oramos por encima de todo es que en sus últimos momentos no haya sufrido".

"La cruel realidad es que, de hecho, ella sufrió, sabía exactamente quién era su asesino, y él ignoró sin piedad sus intentos de luchar por su propia vidacuando la aniquiló".

"Imaginamos el miedo y el pánico que debió haber sentido al saber que era así. Pensar en ese momento nos entristece enormemente".

Derechos de autor de la imagenCLEVELAND POLICE Image captionMitesh Patel (a la izquierda) tenía planes de irse a vivir a Australia para estar con su novio, el Dr. Amit Patel.

Divya Patel también se dirigió a su cuñado en el estrado y le dijo: "No solo oramos, sabemos, que ella estará libre de ti para siempre. Mientras ella descansa en el cielo, tú te pudrirás en el infierno".

La víctima se había sometido ya a tres ciclos de fecundación in vitro para tener un bebé con su marido.

En el último se crearon tres embriones, pero fue asesinada antes de que pudieran implantárselos.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.



Omitir publicación de Youtube número de BBC News Mundo

Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo