Avioneta de entrenamiento se estrella en California

Una avioneta con los símbolos de la Luftwaffe de la Alemania nazi se estrelló este martes en la autopista 101 de la ciudad californiana de Agoura Hills, la aeronave se encontraba en tareas de entrenamiento.

La avioneta impactó contra el parterre de la autopista. El tráfico automovilístico quedó suspendido durante horas, mientras los miembros del Cuerpo de Bomberos de los Ángeles sofocaban las llamas.

El piloto de la avioneta emitió una alerta de emergencia alrededor de las 1:45 de la tarde cuando perdió el poder después de despegar del aeropuerto de Van Nuys, explicó Johnny Starling, capitán de la Patrulla de Carreteras de California.

No se reportó a ningún otro vehículo involucrado, aunque en el momento del impacto la aeronave se prendió en llamas. El piloto resultó ileso, según informaron las autoridades locales.

Varios de los conductores que presenciaron el accidente comparteron sus imágenes en las redes sociales.

#abc13eyewitness plane crash on the 101 south near calabasas pic.twitter.com/nom6Bq3SPa

— Big Tuna(@gabzmyname) 23 de octubre de 2018