Treinta personas resultaron heridas al derrumbarse un piso en EEUU

Este domingo treinta personas resultaron heridas en Carolina del Sur (EEUU), al derrumbarse el suelo de una pista de baile de un complejo de apartamentos en la localidad de Clemson.

Los heridos son estudiantes que se había reunido en el club para participar en una fiesta de bienvenida de la Universidad de Clemson.

Jeremy Tester fue testigo de lo ocurrido y compartió en sus redes sociales un video en donde se puede apreciar el momento en el que el suelo se viene abajo.

NEW: Video from inside #floor collapsing at #Woodland Apt in #Clemson. Credit: Jeremy Tester @foxcarolinanews pic.twitter.com/VH9Q62u8UU

— Shale Remien (@ShaleRemien) 21 de octubre de 2018