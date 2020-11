Gobierno definirá el salario básico para 2021

Este viernes 27 de noviembre de 2020 se llevó a cabo una nueva reunión entre los representantes de empleadores y trabajadores para fijar el salario básico unificado que regirá en 2021.

El sector laboral pide un aumento salarial mínimo, pero los empleadores no estuvieron de acuerdo.

Ni porque el delegado de los trabajadores flexibilizó su posición y propuso un aumento salarial ya no del 20 % sino del 5 % para el 2021, el representante del sector empleador no aceptó y definitivamente no llegaron a un acuerdo.

Fue el tercer y último intento para que empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo para fijar el valor del salario básico. Durante 3 horas empleadores y trabajadores analizaron la situación económica del país, los despidos registrados durante la pandemia, la productividad del Ecuador y el índice inflacionario y la realidad de sector laboral.

Sin acuerdo de las partes, será el Gobierno quien defina el monto del salario básico tomando en cuenta la ponderación de precios al consumidor, la productividad laboral, elasticidad del empleo, tasa de participación global y empleo informal, pero en ningún caso se fijará un salario básico unificado inferior al del periodo vigente que es de 400 dólares.

Sin acuerdo con los empleadores, los trabajadores se retiraron de la reunión; son poco optimistas con la decisión que deberá ser anunciada en los próximos días por el Ejecutivo.