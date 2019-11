El riesgo país de Ecuador se dispara. El viernes pasado cerró en 853 puntos, el lunes de esta semana, un día después de que la Asamblea archivó el paquete de reformas económicas del gobierno, fue de 1.128 puntos. Mientras que este viernes 22 de noviembre de 2019 volvió a subir y registró 1.418 puntos.

El riesgo país es un indicador utilizado para medir la capacidad que tiene una nación de pagar su deuda. Si el puntaje es bajo, significa que la situación económica, social y política de un Estado es estable.

Si sube, es porque ocurre lo contrario. En el caso de Ecuador, este indicador se ha disparado en los últimos días.

Esto provoca que si Ecuador emite deuda, las tasas de interés serían altas, pues los prestamistas externos toman en cuenta este indicador para aplicarlas.

Según Víctor Hugo Albán, analista económico, “sería alrededor del 14,5% que sería terrible para el país, sería una irresponsabilidad del gobierno emitir bonos”.

María Herrera, académica de la Universidad Católica del Ecuador, cree que el paro nacional agudizó la delicada situación económica del país y eso lo conocen en el mercado externo.

Wilson Araque, de la Universidad Andina simón bolívar, dice que “en el país los políticos no estén pensando en el 2020, que es un año electoral, y al ser un año electoral no quieren ensuciarse, no quieren asumir las responsabilidades a través de toma de decisiones”.

El gobierno de Lenín Moreno espera que con el trámite de la nueva propuesta de reformas económicas el riesgo país vuelva a disminuir.

El riesgo país de Ecuador es el tercero más alto de todo Latinoamérica. Venezuela ocupa el primer lugar con 14.646 puntos; Argentina, 2.208 puntos; y Ecuador con 1.418 puntos.