Por qué Apple culpa a China del desplome de sus ventas

Apple confirmó este miércoles a sus inversores una noticia bomba: sus ventas están cayendo en picado (aún más de lo esperado). Y, según el gigante estadounidense, la culpa la tiene China.

Así lo dijo el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, en una revelación sorpresa en la que pronosticó unos ingresos de US$84.000 millones para el último trimestre de 2018, que cerró el pasado 29 de diciembre.

Y es la primera vez en más de 15 años que la compañía analiza sus resultados económicos para los inversionistas.

La época navideña suele el trimestre más exitoso para Apple. Pero los ingresos que se esperan para este año son casi un 5% menos que los del mismo periodo del año pasado y suponen la primera caída trimestral de la empresa desde 2016.

Tras el anuncio de Cook, las acciones de Apple cayeron un 7,7% en apenas unas horas, ampliando su desplome a un 28% desde noviembre.

"Desaceleración económica"

En la carta a los inversores, Cook dijo que los problemas que está experimentando la empresa se deben principalmente a China, una región en la que confía en torno al 20% de sus ingresos.

"Pese a que anticipamos algunos desafíos en mercados emergentes clave, no supimos prever la magnitud de la desaceleración económica, sobre todo en China", declaró.

Sin embargo, añadió que en los mercados desarrollados tuvieron problemas también, ya que menos clientes de los esperados optaron por actualizar sus iPhone.

Sin duda, las ventas de iPhones están descendiendo. Y algunos analistas dicen que la nueva caída de Apple refleja ciertos problemas que la compañía tecnológica lleva tiempo arrastrando.

"Incertidumbre"

La carta de Cook parece confirmar dudas sobre las perspectivas de la firma que han preocupado a sus inversores en los últimos meses y que se reflejan en su caída en la bolsa de valores.

Los recortes por parte de algunos grandes proveedores causaron preocupación e hicieron que muchos se preguntaran si los celulares más recientes fabricados por la firma no estaban atrayendo lo suficiente a los compradores, en parte debido a susaltos precios.

"Las preguntas de los inversionistas serán hasta qué punto los precios exagerados de Apple han agravado esta situación y qué significa eso para su poder de fijación de precios en los iPhones a largo plazo", le dijo a la BBC James Cordwell, analista de Atlantic Equities.

La compañía ya advirtió a sus inversores en noviembre que el fortalecimiento del dólar y la debilidad económica en algunos mercados extranjeros probablemente perjudicaría sus ventas en el último trimestre del año.

Algunos analistas también señalaron que Apple es vulnerable a los efectos de laguerra comercial entre Estados Unidos y China, en parte porque las tensiones podrían hacer que los compradores chinos se decanten por marcas nacionales en lugar de estadounidenses.

Y las alternativas rivales más económicos, como Oppo, Huawei y Xiaomi son cada vez mejores.

"Después del iPhone 8, los avances tecnológicos comenzaron a estancarse, por lo que el incentivo de los consumidores para comprar un nuevo iPhone disminuyó", le dijo a la BBC el analista Sam Reynolds, afincado en Taiwán.

Reynolds sostiene que celulares Android como el Pixel de Google, el Flagship-X de Oppo, o el P20 Pro de Huawei "son sencillamente productos más interesantes para ese rango de precios".

Sin embargo, Apple dice en su carta que son las tensiones comerciales lo que está dañado la confianza de sus consumidores.

"A medida que el clima de incertidumbre creciente se asienta sobre los mercados financieros, los efectos parecen llegar también a los consumidores. La actividad en nuestras tiendas y con nuestros socios en China disminuyó a medida que avanzaba el trimestre", dijo Cook.

También explicó que Apple está tomando medidas para facilitar la comercialización de sus teléfonos en esa parte del mundo, y que otras partes de su negocio todavía son fuertes en la región.

"Aunque es decepcionante revisar nuestra previsión de resultados, nuestro desempeño en muchas áreas mostró una fortaleza notable a pesar de estos desafíos", agregó Cook.

Análisis: Dave Lee, corresponsal de tecnología para América del Norte

Se puede resumir así lo que Cook le dijo a los inversionistas: algunas cosas están bajo el control de Apple... y otras no.

La realidad económica de China -donde el crecimiento se está desacelerando- significa que una región en la que Apple confiaba plenamente para ganar nuevos clientes ya no le dará ese impulso. Si sumamos eso a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, las cosas solo podrán ir a peor.

Hay muy poco que Cook pueda hacer al respecto para proteger el negocio de Apple, aparte de usar grupos de presión para ejercer influencia. Y eso ya lo ha hecho.

Pero hay algo más importante que resulta clave en todo esto. La época dorada de los celulares inteligentes, un periodo que convirtió a Apple en la compañía más rica del mundo, está llegando a su fin.

Eso no es nuevo. Pero está ocurriendo más rápidamente de lo que Apple anticipó.

Dispositivos mejores, con baterías más duraderas y más confiables hacen que la gente no esté desesperada por actualizar el celular y que te preguntes: "¿Qué era exactamente nuevo del último modelo de iPhone?". No mucho. No lo suficiente.

¿Bastarán los otros productos y servicios de Apple para sostener su posición en el mercado?

La empresa está tratando de diversificarse desde hace algún tiempo con productos como Apple Watch y servicios en la nube, los cuales tuvieron un crecimiento rápido, pero están muy lejos de cosechar los éxitos que logró el iPhone.

Algunos comentaristas esperan ahora que la compañía realice una adquisición importante para que los inversores renueven su optimismo.