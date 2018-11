Vuelve a operar Consejo de Inversión Ecuador-EEUU

Con el objetivo de lograr beneficios a largo plazo con el Gobierno de Estados Unidos , el régimen ecuatoriano conjuntamente con el sector privado quieren negociar un acuerdo comercial con el país del norte.

El primer paso es reactivar el Consejo de Comercio e Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, luego de 9 años de estar inactivo. “Hacer que nuestro modelo de crecimiento económico esté basado en las exportaciones y el fortalecimiento del sector privado a través de la inversión. Un acuerdo comercial puede promover ambos aspectos”, señaló Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores.

La próxima semana está previsto que una comitiva del Gobierno viaje a Washington para la reactivación del Consejo. Carlos Zaldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, afirmó que también irán representantes del sector privado.

Por 4 años consecutivos las exportaciones de Ecuador a los Estados Unidos no han crecido. Y 2018 no ha sido la excepción, pues, según datos oficiales, entre enero y agosto de 2017 las exportaciones no petroleras a ese mercado sumaron 1.791 millones de dólares, mientras que en 2018 bajaron a 1.713 millones.

Lo que significa una disminución de 4.3% en comparación al año anterior. Daniel Legarda explicó que la falta de un acuerdo comercial con ese país genera que el producto ecuatoriano pierda competitividad, en comparación al de otros países.

El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, coincide con ese concepto. “Hemos tenido un decrecimiento a los Estados Unidos. Es por falta de competitividad producto de que la mayor cantidad de nuestros productos van con aranceles a los Estados Unidos”, expresó.