Capoeira, un jogo para ayudar a los chicos de Isla Trintaria

Una energía inagotable, como si fuera un carnaval de Río en pleno sur de Guayaquil. Los capoeiristas, unos novatos y otros expertos, unos niños, otros jóvenes y otros adultos, han pasado horas –sí, horas- entre volteretas, paradas de manos, saltos y otra gama de movimientos corporales aderezados con unos cánticos infinitos. Así han querido demostrar, casi literalmente hasta el cansancio, lo practicado y aprendido durante todo este 2018.

Es un domingo de diciembre y el solazo que ilumina el Parque Forestal con rayos que parecen las bocanadas de fuego de un dragón, no amilana a nadie de los presentes. Es que hay un gran motivo: la graduación anual de los chicos del proyecto “Camaradinhas” (Camaraditas), con el que la Asociación Cultural Gueto (Grupo Unido para la Educación y Trabajos de Orientación), apoyada por la Asociación Comunitaria Hilarte, enseña capoeira a chicos de sectores vulnerables de la ciudad, como en Isla Trinitaria y el suburbio de la urbe.

“Es un arte de lucha afrobrasileño desarrollado en Brasil hace unos 400 años durante el tráfico de esclavos de África hacia ese país por parte de los portugueses. En esa época, la practicaban los esclavos con el fin de, en el tiempo, lograr su libertad”, dice James Restrepo, profesor de capoeira y director de Gueto, al revisar, a vuelo de pájaro, la historia.

“Es como una lucha de preguntas y respuestas, de ataque-defensa, acción-reacción. Siempre hay esa incógnita de si es lucha o no es lucha, porque no se tocan. Es una lucha basada en esquivar al otro”, agrega James, quien abrió el proyecto en isla Trinitaria y el suburbio.

Bajo las carpas para hacerle la lucha al verdugo astro del día, hay fiesta. Arropados por camisetas y pantalones blancos, arranca el jogo (juego) en la roda (rueda). Los capoeiristas conforman un círculo al que se unen luchadores (2 personas) y músicos, capitanes del ritmo y la intensidad. Los que observan, cantan y baten las palmas para dar más chispazos a la energía que ya electriza el ambiente.

Esta vez, se han formado 2 rodas; una de ellas de los chicos con capacidades especiales, quienes están exultantes. Alrededor de todos, sus familiares, igual o más de vibrantes. Sonrisas, flashes…

Es la culminación de los procesos anuales. “Los chicos entrenan durante un año, como una escuela, cumplen un horario, hacen entrenamientos, aprenden la parte musical, aprenden algo de portugués y conocen la historia de la cultura afroecuatoriana y afrobrasileña”. El domingo, profesores, contramestres y mestres, invitados de otros países, avalaron y certificaron este período.

Ese día, los chicos recibieron cordas (cuerdas) de colores que demuestran su ascenso, lo que ocurre cada año. Las infantiles comienzan con cruda (una mitad que no tiene color) verde (la otra mitad); le sigue la cruda amarilla, cruda azul, cruda roja y cruda marrón.

“Es una simbología de los frutos de los árboles: el verde, de ahí pasa a un poco más maduro y así sucesivamente hasta llegar al tallo”, explica James.

En cuanto a jóvenes y adultos (de 12 años en adelante), el sistema va de verde caña, mitad verde caña con verde oscuro, verde oscuro (tercer nivel), verde oscuro con mitad amarilla (cuarto nivel), amarilla (quinto nivel) y amarillo azul (sexto nivel y puede dar clases de capoeira).

De ahí viene la formatura: el azul completo. Con ese se gradúan en Brasil, en la matriz de Gueto. Luego viene la profesionalización que es profesor, contramestre y mestre (este último es el supremo de las graduaciones; lleva una cuerda súper blanca). Para llegar a ese nivel podría tardarse unos 20-30 años.

“Ya no es un proceso corporal, es un proceso de desenvolvimiento en la comunidad y qué tanto aportaste a ella con la capoeira. Puedes ser un excelente capoeirista, saltas, pateas, eres rudo, tocas, eres lo máximo, pero ¿qué ha ganado la comunidad con eso que estás haciendo?”, dice James haciendo énfasis en lo importante de la inquietud que plantea.

En 2014, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció a la capoeira como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.



Foto: ecuavisa.com



Foto: ecuavisa.com

Perseverancia vs violencia

Danza, expresión corporal, música… “Hay mucha movilidad, mucho balanceo, hay medias lunas, paradas de manos, acrobacias. Esa es la forma de disfrazar lo que esconde la capoeira que es lucha… letal si se aplica como tal”, resalta el profesor antes de repasar los inicios de la iniciativa.

“Camaridhinas nació en las favelas de Brasil con el ánimo de que los niños de sectores en alta vulnerabilidad (consumo de drogas, violencia intrafamiliar, tráfico) aprendieran arte y danzas populares de la región, dentro de lo que se incluye la capoeira”. Como si fuera uno de esos saltos que enseñan, la iniciativa brincó a Argentina, a Colombia y de ahí a Ecuador.

El proyecto lleva 5 años en la Isla Trinitaria y en el suburbio de Guayaquil, sectores, menciona James, que tienen poco acceso a la cultura y al deporte. “La idea es llevar diferentes manifestaciones para que ellos logren incluirse en otro tipo de actividades y así, con el tiempo, vayan siendo líderes de comunidad”. La capoeira, como “una pedagogía diferente”.

“Camaridhinas comenzó en Puerto Madrigal, Isla Trinitaria, donde la mayoría de la población es afroecuatoriana y está muy marcado el tema de la discriminación. “Ver llegando a una persona blanca, sin que me conozcan, para ellos fue chocante. Y eran groseros, violentos, se golpeaban, algunos llevaban armas cortopunzantes. Yo estaba con miedo porque era mi responsabilidad ese proyecto. Yo no soy de Ecuador y no conocía cómo funciona la cultura allí”, cuenta el colombiano.

James, en una suerte de proyección de su pseudónimo de capoeirista, Tecelão (tejedor), trenzó confianza con los habitantes. “Con el tiempo, me los fui ganando con perseverancia. Ese tema de no desistir suena a veces a cliché, pero es una palabra clave”.

“La evolución ha sido increíble. Ahorita, por ejemplo, ya me ven y me abrazan, me dan la mano. Si falto a las clases, al otro día se preocupan, me preguntan qué pasó. Es un sentimiento, es un amor puro, es un sentimiento muy bacano”, asegura, en un verbo emocionado, James con un marcado acento caleño.

Estamos sobre el mediodía del domingo y la ceremonia de graduación ha terminado. Tecelão les recuerda a los muchachos que recibirán los diplomas en la próxima clase.



Foto: ecuavisa.com



Foto: ecuavisa.com

Es viernes 14 de diciembre. La tarde entera. Por una de las calles de la Cooperativa Desarrollo Comunal 2, en la Isla Trinitaria, un señor, escudado en un megáfono, anuncia cocos desde un vetusto Ford; una familia vende ropa en el portal de su vivienda mientras un treintón bebe cerveza en espera de que salga algo; una nena de rizos azabaches secuestrados por una decena de moñitos aprende a caminar; y, un perrito trota presuroso.

Cerquita de ahí, en la terraza de una casa, está James. “Buenas, cómo me les va”. Allí unos 20 chicos, entre niños y jóvenes, calientan para su última clase de 2018. Hay una alegría bulliciosa, de esa que generan los pequeños.

En la entrada, un cartel del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) reza en mayúsculas: “El trabajo infantil es un delito”. A continuación, varios cuadros decoran el espacio; los más grandes son 2 rectangulares de coloridos motivos afros que cuelgan de una pared sin enlucir. Una malla rodea la terraza y en ella, como plantas trepadoras, serpentean guirnaldas de estas fiestas. En un rincón, un nacimiento, un pequeño árbol de Navidad y unos tallarines de luces que los envuelven.

Integran un círculo y Tecelão les explica cómo usar las cordas que recibieron días atrás. Va uno por uno y todos se ayudan.

Luego repasa con ellos la canción para acompañar la roda. La pronuncia sin ritmo, con un mero objetivo didáctico, y de inmediato busca que los chicos interpreten lo que significa…

Samba lê lê bateu na porta (Samba le le tocó la puerta)

Samba lê lê vai ver quem é (Samba le le va a ver quién es)

Samba lê lê é meu amor (Samba le le es mi amor)

Samba lê lê samba no pé (Samba le le samba en el pie)



Foto: ecuavisa.com

James les recuerda que la capoeira es diversión y que después de la práctica, habrá un refrigerio. Y orquestan un extendido sonido en sus bocas como si en ellas se estuviera friendo una delicia. Ríen.

Antes deben jogar (jugar), James y otros niños se arman con sus instrumentos musicales. Los demás se distribuyen en la roda y arranca este arte de lucha afrobrasileño que los ha cautivado.

Balanceos, medias lunas, paradas de mano…

Un coro góspel tropical…

El calor y la humedad hacen su propio jogo…

El respeto, un movimiento más

Wilberth Salazar tiene 8 años y lo que más le gusta de la capoeira es jogar con otra persona. A él le avisaron de este proyecto, vino, empezó a practicar y se quedó enamorado. ¿Qué has aprendido? “A hacer aú (voltereta lateral), a hacer casi todos los movimientos, menos hacerme la mortal porque eso me da casi miedo”, dice mientras el sudor le hierve en la frente y las sienes.

“Me gusta que me enseñen más movimientos nuevos para tener más corporalidad y así poco a poco vayamos aprendiendo y seamos maestros y vayamos enseñando a los niños qué es la capoeira y las clases”, cuenta Edgar Mojarrango, también de 8 años. Él lleva en esto un año.

Sebastián España, 8 años y quizá el más chiquitito de estatura: “Mi mami me trajo, así que yo vi y me gustó mucho. Así que le dije a mi mami que me metiera y he practicado muchas veces en mi casa para hacer capoeira. No conocía a todos, pero ahora ya como somos amigos, ya nos entendemos. Tengo unos buenos amigos que me cuidan, que me protegen. Y también aquí está mi amiga Katherine, ella me ha protegido siempre”. Ambos entreveran las miradas y aprietan una sonrisa tímida y enternecedora.

María Antepara es alta, tiene 14 años y tan solo 8 semanas en Camaridhinas. Le preguntamos cómo ha sido todo esto para ella y se embala: “Es lo máximo, nos ha enseñado a tener valores ahí mismo: el respeto, la amistad y otras cosas. Nos enseña algunos movimientos: está la ginga (balancearse, posición básica), el martelo (martillo, patada). También la música y los instrumentos”.



Foto: ecuavisa.com

“Nos ha enseñado a reunirnos con otras personas y a disciplinarnos. Tenemos muchos amigos aquí, el profesor es lo máximo y nosotros lo respetamos”, prosigue María, de grueso cintillo blanco a juego con su vestimenta.

Y remata: “Está bien que nos ayuden a evitar cosas que nos pueden llevar a riesgos como caer en las drogas, en malos pasos”.

“A veces pasaba y veía que estaban aquí arriba y a veces también entraba y veía. Me gustó lo que hacían y empecé a practicarlo. Le pregunté al profe si podía entrar y me dijo ‘claro, entra’ y comencé”. Y ya son 3 años para Andrés Salazar, de 18 y hermano de Wilberth.

“Me gustan los movimientos y los cantos porque los cantos son una energía que, cuando estamos en la roda o en el momento que estamos entrenando, se siente muy bien”, expresa Andrés, que antes le daba al boxeo y al kick boxing, pero se ha decantado más por la capoeira.

“Nos ha ayudado con el respeto; para responderle a alguien, ya no somos de la misma manera. A tener más respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Respetando a los demás, uno aprende más que irrespetándolos”, reflexiona en medio del retumbar del atabaque (tambor).

Sobre el objetivo de ayudar a que los chicos no caigan en violencia o vicios, “eso está muy bueno, que a nosotros los jóvenes nos ayuden con cursos como estos para que no caigamos en drogas o en ir a robar y eso. A mi parecer, está súper que bien”.

Después, llega la entrega de los diplomas de la graduación. Uno a uno pasan al frente para la respectiva foto del gran momento.



Foto: ecuavisa.com

Se sientan y Tecelão, en un tono filial, les habla de otro fin que persigue la capoeira, más allá de la agilidad. “El tema es de transformación social. La idea es que algún día ustedes se conviertan en líderes de comunidad”.

Enfatiza que aquí no ha terminado nada, pues las clases retornan en enero. “Es un proceso largo de disciplina y respeto con ustedes, con sus papás, para las comunidades”, les remarca James, sentado delante de una gigantografía con el logo de la escuela Gueto en el centro y alrededor, un collage con fotos de rodas, de los instrumentos musicales, savia de esta disciplina; de pequeños sonriendo, de capoeiristas en el cenit de sus volteretas.