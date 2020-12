Después de 9 meses de la llegada del coronavirus al Ecuador, la demanda hospitalaria de pacientes infectados se mantiene.

Danilo Calderón, gerente del hospital IESS Quito Sur, asegura que en la Unidad de Cuidados Intensivos de esta casa de salud no hay camas disponibles por ahora; y en hospitalización; es decir, para casos menos complicado, los médicos no han parado de recibir a pacientes.

Mientras, en el hospital Eugenio Espejo, de las 22 camas de pacientes críticos, solo tres están desocupadas.

Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, señala que ante este panorama las medidas adoptadas por las autoridades son tardías y que se preparan ante un posible repunte a inicios de 2021.

Los médicos hacen un llamado a la conciencia ciudadana. “Les decimos, por Dios, mantenga la distancia, use la mascarilla, no salga de no ser necesario, lávese las manos”, destacó Carrasco.