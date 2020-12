Ley de Extinción de Dominio no se aprobaría este 2020

Aunque el presidente de la Asamblea, César Litardo, anunció la posibilidad de llamar a una sesión extraordinaria para aprobar la Ley de Extinción de Dominio, los legisladores reconocen que hay división de criterios sobre la constitucionalidad de la norma.

En la Asamblea no quieren que este proyecto de normativa muera en el intento, pero no hay acuerdo sobre su contenido. Por eso, Litardo no lo habría incluido en la sesión de este martes, previo a la vacancia legislativa.

Los parlamentarios tampoco creen que se pueda dar una sesión extraordinaria, si bien todos están de acuerdo en el objetivo de la norma: que los bienes de origen ilegal pasen al Estado.

El problema es cuando se habla de que los bienes puedan ser incautados en cualquier momento, sin importar si fueron adquiridos antes o después de esta norma, es lo que llaman retrospectividad.

El ponente, Raúl Tello, dice que consensuó los textos finales con los miembros de la Comisión que tramitó la norma y por lo tanto no va a cambiarlos.

Se dice opuesto a cualquier cambio que dejaría sin recuperar bienes que tuvieron origen en actos de corrupción de los últimos años.

La Ley de Extinción de Dominio, entonces, al menos este año no se aprobará y a inicios del próximo pinta difícil.