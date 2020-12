El investigador de 37 años, a quien Nature describe como un "cazador de coronavirus", no sólo logró con sus colegas que Uruguay tuviera rápidamente sus propios tests de diagnóstico, sino que fueran realizados por una red de laboratorios en el interior del país.

Nature aclara que la lista de sus 10 científicos destacados "no es un premio o un ránking, sino una forma de destacar eventos clave en el mundo de la ciencia a través de las historias humanas de los involucrados".

"Es un Don Quijote"

"En esa reunión se empezó a hablar del virus (de la covid-19), y de las metodologías diagnósticas y yo me dije: acá hay que hacer algo", relató.

"Lo bueno del director fue citarme para esa reunión porque lo mas increíble es que había entrado a montar mi laboratorio en febrero y prácticamente no tenía ni un mes en el instituto".

En esa etapa temprana de la pandemia, Batthyány, al igual que muchos otros científicos, pensó que Uruguay no se vería muy afectado, tal como había ocurrido con otras epidemias.

"Teníamos que ser autónomos"

"Cuando hablaba con mis colegas en España y en Francia me decían que había un problema: no había tests, capacidades".

"Entonces lo que yo veía era que las fronteras se empezaban a cerrar, que venía un lockdown planetario, y que claramente mercados como los nuestros no iban a ser competitivos".

Tests con innovaciones

"Lo que hicimos fue llevar toda esa reacción a un único tubo en donde están los controles internos, los controles de si el test funciona y la detección o no del genoma del Sars-cov-2".

"Ni un centavo"

"Nunca tuve una visión desde el punto de vista mercantil, sino de democratizar. Lo único que no se puede comprar en la vida es el tiempo, y nosotros lo pudimos comprar para que hoy Uruguay, luego de diez meses de pandemia, tenga menos de 100 muertos".

Red de laboratorios

El impacto de la oveja Dolly

"Desde muy chico siempre me dio por los experimentos y por investigar", relató.

"Hubo dos cosas que me marcaron mucho en biología. Una fue la clonación de la oveja Dolly, me acuerdo como si fuera el día de hoy. Dije guau, yo quiero hacer esto".

"Hubo dos cosas que me marcaron mucho en biología. Una fue la clonación de la oveja Dolly, me acuerdo como si fuera el día de hoy, dije uau, yo quiero hacer esto". Dolly fue presentada a la prensa en 2003.

"El que me fui para volver, me fui para intentar formarme y ponerle cara a los nombres de los artículos científicos que leía y admiraba y tuve la suerte de trabajar directamente con quien quería trabajar".

Lecciones de la pandemia

"No hay ningún ministerio que pueda funcionar sin que se contemplen los números, los ingresos, etc. Pensemos lo mismo poniendo ciencia, poniendo el pienso, algo que aporte valor agregado, que mejore los procesos, que los haga más sustentables y más beneficiosos".

"Hay que tener muchísima pasión"

Incluso a veces, cuando come con los miembros del laboratorio en un restaurante, algún comensal les hace llegar de regalo una cerveza.

"Yo creo que si la carrera científica me dio algo fue la lección, y me la sigue dando con estos mimos al alma, de que lo más importante no es ganarle a nadie sino volverse a levantar".