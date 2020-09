Este viernes 11 de septiembre de 2020 termina el plazo para que los 20 condenados por el caso Sobornos presenten recursos de aclaración y ampliación del pronunciamiento del tribunal de la Corte de Justicia que ratificó la sentencia por el delito de cohecho.

Una vez que la sentencia quede ejecutoriada se deben realizar varias detenciones.

El 7 de septiembre de 2020, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó la sentencia de ocho años de prisión para el ex presidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas, seis ex funcionarios y nueve empresarios dentro del caso Sobornos 2012-2016.

Cerca de las 16H25 del 7 de septiembre se conoció que el tribunal rechazó los recursos de casación presentados por 16 de los 20 sentenciados. Las solicitudes de los ex ministros María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, y de los empresarios Alberto Hidalgo y Rafael Córdova no fueron admitidas en este proceso.

A lo largo del proceso judicial que culminó con la sentencia definitiva del caso Sobornos, la Fiscalía encontró información sobre el posible cometimiento de otros delitos y aparecieron nombres que no están entre los 20 que este lunes 7 de septiembre fueron condenados.

Por esto, el caso Sobornos ha derivado en 22 nuevas investigaciones penales que están en curso por los delitos de: peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho, enriquecimiento privado no justificado, concusión y tráfico de influencias.