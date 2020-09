Lasso: ‘Acuerdo con PSC no incluye reparto de puestos’

El precandidato a la Presidencia por CREO, Guillermo Lasso, reaccionó a la ratificación de la sentencia contra el exmandatario Rafael Correa y 19 personas más, que se dio a conocer la tarde del lunes.

“Nadie está por encima de la justicia, que todos en un momento dado van a ser sancionados por delitos que hayan cometido. Es un mensaje muy claro de lucha contra la corrupción”, manifestó.

Lasso dio una explicación más sobre la alianza con el Partido Social Cristiano, de lo que no incluye el acuerdo.

“No existe en ningún documento ni en ninguna conversación una obligación a futuro de repartir cargos, de repartir espacios. Eso no existe y es evidentemente que no puede existir porque estamos viendo unos hechos que demuestran que son prácticas políticas nada decentes y lo que pretendemos es impulsar un cambio para demostrar que se puede ser decente en la política”, aclaró.

El optimismo es una característica del aspirante, quien señala contar con un volumen de apoyo importante porque ha logrado aglutinar alrededor de su propuesta a la tendencia.

“Si tomamos las cifras de las elecciones de 2017, donde yo obtuve el 28 %, la candidata del PSC el 16 % y el candidato del PRE, que hoy no participa, podemos sumados con esas matemáticas que no necesariamente son la verdad para analizar la política pública futura, llegamos a un 48 %. Por lo tanto, hoy el centroderecha participa de manera unida”, aseveró.

El político indicó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es importante porque permitirá cubrir los atrasos con los servidores públicos, proveedores del Estado y gobiernos autónomos descentralizados. Además, criticó la propuesta de repatriar 30 mil millones de dólares que expuso el candidato del correísmo.

“Hay una confusión absoluta y revela claramente una intencionalidad: el modelo privado es del Estado, según el señor Arauz, y por lo tanto ese dinero debe de ser repatriado. ¿Para qué? ¿Para el uso del Estado? No, definitivamente que no. No es posible confundir patrimonio privado con patrimonio público. Y está revelando que, en un eventual caso de llegar al poder, se confiscaría el patrimonio de los ecuatorianos”, sostuvo Lasso.

Lasso confía en que los electores rechazarán ese tipo de propuestas a las que identifica como la continuidad del socialismo del siglo XXI, como un atentado contra la propiedad privada.