Vía Manta-Colisa, paralizada y en total abandono

Se firmó en el 2017, poco antes de que el período presidencial de Rafael Correa terminara, pero la vía Manta-Colisa fue planificada en 2014 por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como parte de un proyecto logístico ligado al puerto de esa ciudad.

Tuvo que llegar un terremoto en el año 2016 para que de esa tragedia se solicite al comité de la reconstrucción que se contrate la obra mediante un convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y Ecuador Estratégico EP.R

El 9 de marzo de 2017, el Ministerio de Finanzas asignó 99’863.427 dólares de la Ley de Solidaridad y el fisco. Para la ejecución de la vía, que fue adjudicada directamente a la empresa Consermin, ligada al caso Sobornos 2012-2016, en el que se sentenció al expresidente Correa y 19 personas más por cohecho; es decir, que quienes iban a financiar la campaña del movimiento político de Correa recibirían contratos de obra pública con el Estado.

4 años después, la vía contratada por Consermin quedó a medias y está abandonada desde agosto de 2019, por ello en mayo pasado, durante la cuarentena, el contrato fue rescindido unilateralmente por el Ministerio de Obras Públicas. Durante su última visita a Manta, el ministro advirtió graves problemas legales y administrativos.

De los 100 millones que costaría esta vía, el Estado ya dio 65 y no hay certeza de que pueda recuperarlos. 28 millones podría devolver Consermin y con ese dinero se convocaría a una nueva constructora, siempre y cuando se resuelva la demanda legal interpuesta por Consermin.

El alcalde de Manta, Agustín Intriago, dijo que esa vía no debió ser una prioridad porque en la zona hay otras necesidades. “Podemos hablar de hospitales, de vivienda, de soluciones hidrosanitarios que también se vieron afectadas por los movimientos telúricos; podemos hablar del corredor turístico”, mencionó.

La vía Manta-Colisa tiene un avance de 58,37 %. Desde Consermin se ha dicho que hay varios tramos enteramente concluidos y otros con avances sobre el 70 %. Donde no han podido intervenir es porque el contratante, Ecuador Estratégico, nunca logró hacer expropiaciones en predios donde pasaría la vía.

La empresa pública hoy está en proceso de liquidación como parte de las medidas del Gobierno para reducir el tamaño del Estado.

Todo el presupuesto de la vía, los 21 kilómetros más caros del país, es superior a la establecida para la construcción de los anhelados hospitales públicos que intentan levantar en Manabí. Hoy, ninguna obra está lista.

Este es uno de los mayores proyectos ejecutados como parte de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. El plazo para tener lista la vía, que ya existía y que no se afectó con el terremoto de abril de 2016, fue de 24 meses. Debió entregarse en mayo de 2019 y no se entregó; se concedió una prórroga de 180 días. La prórroga se cumple, la obra no se entrega.