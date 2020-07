Esta es la tónica de los hospitales de Quito: los pacientes, muchos de ellos con síntomas de COVID-19, acuden en busca de una ayuda que cada vez es más complicada de conseguir, explicó el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco.

Los galenos consideran que el régimen fracasó al no controlar la pandemia en la comunidad, a lo que se suma la corrupción que ha restado posibilidades de luchar contra el virus

La federación también critica al Gobierno por sus últimas decisiones en relación al desconfinamiento.

“Seguimos pensando que no es buena idea abrir por ejemplo las playas. Quiénes van a ir a las playas, la gente de la Sierra, de Quito, por ejemplo, y sabemos quiénes están contaminados?, no porque no hemos hecho las suficientes pruebas. Que en la playa va a haber unos semáforos y unos parlantes para decirle a las gente que no se junte, cuando en la playa lo que quiere la gente es juntarse”, aseveró.

Este martes, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aceptó que ya no hay camas disponibles en la capital y que 50 pacientes esperan por espacios en cuidados intensivos.

Tras esa declaración y a diferencia de otros días, las autoridades de hospitalarias, de salud municipal y del COE provincial prefirieron no hablar de la situación la mañana de este miércoles.