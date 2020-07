En épocas de pandemia la lógica dice que mientras más limpio, mejor. Bajo esa premisa, hemos visto multiplicarse todo tipo de medidas: desde lavar las calles hasta desinfectar las llantas de los vehículos, desde las bandejas para desinfectar el calzado hasta los túneles de desinfección. Todo esto nos hace sentir más seguros, pero el médico infectólogo, Rafael Caputti, dice que solo es eso, una mera sensación.

Por ejemplo, los túneles de desinfección que ahora vemos, literalmente, en todos lados. Sobre ellos la OMS ya se pronunció desaconsejando su uso porque, según explican, los productos utilizados presentan efectos nocivos para la salud humana.

El médico veterinario Javier Ochoa ha utilizado estos túneles por años para la sanitización en granjas avícolas o porcinas. Lo que dice es que los túneles en sí no son malos, sino las sustancias que se utilizan en ellos.

El problema es que cuando uno llega a un lugar no sabe qué producto es el que va a ser rociado.

Pero es que no son únicamente los túneles. Hay municipios que decidieron lavar las calles o lugares en los que si no se desinfectan las llantas de un vehículo, no se puede ingresar. Para entender si todo esto es útil o no, habría que entender primero que para contagiarse del virus hace falta que este llegue a las vías respiratorias.

Por eso mismo, otra de las medidas muy extendidas es el uso de pediluvios, que también es visto por estos expertos como una pérdida de tiempo y de recursos.

Por eso, lo que se debe tener siempre en mente es una cosa: evitar que el virus llegue a las vías respiratorias y para eso las recomendaciones más básicas siguen siendo las más efectivas, lavado de manos, uso de mascarillas y distanciamiento social.