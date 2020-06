Nebot se abre y mueve el tablero electoral

A casi ocho meses de la próxima contienda electoral para escoger al nuevo presidente o presidenta de los ecuatorianos, el tablero político sigue moviéndose. Ya lo venía haciendo desde septiembre pasado cuando el empresario y líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso, confirmó su candidatura a la presidencia del país. Este jueves, desde Bélgica, el expresidente Rafael Correa movió otra ficha, aseguró que “si lo dejan” será candidato a la vicepresidencia con el apoyo del movimiento Fuerza Compromiso Social, el cual podría desaparecer si el Consejo Nacional Electoral (CNE) acata la recomendación de la Contraloría de dejar sin efecto la inscripción de esa organización política.

El mismo jueves, en la noche, a través de sus redes sociales, el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, hizo lo contrario: dejó claro que no será candidato a la presidencia ni a ninguna otra dignidad; lo que sí hará es impulsar lo que calificó como la “consulta de la prosperidad”. Una iniciativa popular que buscará, según Nebot, reformas económicas y sociales, y para ello se mencionan algunas acciones que buscaría esa propuesta como evitar que el dinero de los aportantes a la Seguridad Social sea usado por el Ejecutivo como caja chica; que la agricultura, la ganadería y la pesca artesanal se conviertan en actividades productivas y rentables; conseguir el incremento de las exportaciones a través de estímulos tributarios y trámites más agiles, además de garantizar la seguridad jurídica y el arbitraje internacional. La consulta popular también haría referencia a la búsqueda de una racional exploración y explotación de petróleo y minerales teniendo presente el cuidado del medio ambiente; y que se plantee la destitución del ministro de Finanzas que no entregue, dentro de los 30 días del respectivo mes, las rentas que corresponden a los gobiernos locales al igual que lo recaudado por el cobro del IVA.

Esta propuesta de consulta popular será presentada en los próximos días a la Corte Constitucional (CC) para su análisis y posible aprobación.

¿Pero de qué manera afecta la decisión de la figura más representativa del Partido Social Cristiano (PSC) al ambiente preelectoral que vive el Ecuador? Más aún cuando los ecuatorianos no se han puesto todavía a pensar seriamente en alternativas electorales, pues tienen asuntos más importantes de qué preocuparse, como sobrevivir a la pandemia del coronavirus. Según el director de la empresa encuestadora Cedatos, Ángel Polibio Córdova, el 85% de la población, a estas alturas, no ha decidido todavía por quién votar, por lo que considera engañoso, de parte de algunas encuestas, adelantarse a posibles escenarios con finalistas en primera y segunda vuelta.

Con esa incertidumbre que plantea la estadística, ¿qué podría pasar con la consulta popular que plantea Jaime Nebot? Para el asambleísta Henry Cucalón, de la bancada socialcristiana, “el liderazgo de convocatoria de Jaime Nebot, su capacidad y su experiencia superan candidaturas, inclusive cargos… ha ratificado su irrevocable vocación de servicio”. A criterio de Cucalón, con seguridad Nebot será el abanderado y líder de causas en beneficio de los ciudadanos, por lo que habría “Nebot para rato”. Pese al protagonismo que tendría el exalcalde en el desarrollo de esta consulta popular, Cucalón deja en claro que es una iniciativa ciudadana y no partidista, impulsada por distintas organizaciones sociales del país a las que se suma el ex titular del Cabildo porteño.

El líder socialcristiano también aseguró que su partido sí tendrá candidato a la presidencia, que podría ser del propio partido o de afuera. Sobre esto, Cucalón afirmó que su tienda política necesita que sus tesis y argumentos sean representados, por lo que considera que “si es dentro del partido, el partido tiene cuadros suficientes, y se deberán activar todos los mecanismos y procesos democráticos para ver quién es la persona de los cuadros que tenemos, que tenemos muchos, la persona que mayor peso tiene, la que mejor pueda aglutinar, y la persona que de mejor manera pueda llevar esta bandera en la lid electoral del año 2021. Y si es una persona que no es adherente o no es orgánica militante, sino una persona de afuera, como lo dijo el abogado (Nebot), sepa representar y lidere esas tesis, porque esta es una batalla de ideas, esto no es de nombres, esa es la gran diferencia con otro sector”.

Ante la posibilidad de que esa candidatura presidencial sea ocupada por el actual vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, como se ha especulado en algunos sectores, el asambleísta Cucalón aseguró que “mi tesis es la que dijo el abogado Nebot, no habló de nombres, habló de tesis, porque también debería yo hablar de varios nombres que yo he escuchado y que sé que tienen valía dentro del partido, como Cristina Reyes, por ponerle un ejemplo… yo no he escuchado a nadie, no me he reunido con nadie, yo no he escuchado a nadie del partido el tema y no lo he escuchado en ningún medio de comunicación… Ahora, tengo el mayor respeto por el señor vicepresidente, en lo personal, además voté por él en su nominación como vicepresidente, tuve que nominarlo yo, pues el oficialismo no solo no podía pronunciar su nombre, no sabía quién era, valga la aclaración. Él es vicepresidente de un Gobierno, al cual nosotros, las tesis del Gobierno, nosotros con otras tesis las rebatimos”.

De su parte, el analista político y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Santiago Basabe, cree que Nebot es consciente de que pese a la aceptación que tiene en un importante sector del electorado, sería complicado alcanzar la presidencia de la República, y por eso la consulta popular, según Basabe, es una forma de hacer menos “lacónica” su decisión de no terciar en el proceso electoral. Además, para el analista, es muy improbable que la consulta popular se dé, pues el país está por vivir unos comicios que podrían interferir en la realización de la misma, debido a todos los pasos que se deben cumplir para su aprobación y realización, que, en caso de darse, no sería antes de las próximas elecciones. También porque, generalmente, en el Ecuador las consultas se han dado de “arriba hacia abajo, no ha sido la consulta popular genuina de participación ciudadana, que es la que la ciudadanía organiza, presenta las preguntas; en general, han sido los gobernantes los que le presentan a la ciudadanía. Entonces, que sea alguien que no esté en el poder el que presente la consulta popular, me quedan muchas dudas de que efectivamente se vaya a dar”, aseguró Basabe.

Para el profesor de la Flacso, en este momento el Partido Social Cristiano no tiene “cuadros” para la candidatura presidencial, inclusive cree que varios de los legisladores de esta bancada no se dejarán tentar por la carrera presidencial, pues si para Nebot habría sido complicado, para cualquier otro miembro del partido más todavía. Por eso, a criterio de Basabe, la opción socialcristiana “sin que esto quiera decir que sea una opción de ganar, pero sí de hacer un buen papel eventualmente, es alguien de fuera del partido, alguien que sea cercano a los ideales políticos del partido, que pueda aglutinar medianamente a los propios simpatizantes de Nebot, que pueda tener algo más de entrada en la Sierra, que es la gran debilidad socialcristiana desde hace 20 años, y que si no hacen mal las cosas podrían incluso pensar en la posibilidad de una segunda vuelta electoral, yo no descartaría eso, dependiendo de quién sea ese candidato… creería que tiene que ser alguien de la Sierra”.

Sobre otros posibles aspirantes de otras tendencias al Palacio de Carondelet, Basabe concluye que es difícil que, a estas alturas, vaya a aparecer un “outsider”, alguien que emerja de afuera, pues los tiempos están muy cortos y el único que podría surgir de afuera de los partidos es el vicepresidente Sonnenholzner, si finalmente decide ser candidato. El resto, opina Basabe, serán personas vinculadas de alguna forma con la política.