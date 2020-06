Al igual que en Pichincha, hospitales de Manabí, Cotopaxi, Carchi, Santo Domingo, Tungurahua y Morona Santiago, que atienden casos de coronavirus, están al límite de su capacidad. Pacientes que acuden a estas casas de salud denuncian que ya no los atienden.

"Mi hijo tiene síntomas (de COVID-19) y no me quieren atender. Dicen que no tienen camas y que espere", dijo Mayra Guamán, una ciudadana de Latacunga, quien buscaba ayuda en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) localizado en la capital de Cotopaxi.

La situación es similar en el Hospital General de Latacunga. Aunque se había informado que en este sanatorio las camas para atender casos de COVID-19 estaban ocupadas en un 90%, la exasambleísta Lourdes Tibán señaló que hay personas esperando por un espacio en terapia intensiva.

En Santo Domingo, las cosas no son muy distintas. Desde el fin de semana se reportó que varios personas tuvieron que ser trasladadas a Guayaquil por falta de respiradores y camas, sin embargo, hay algunos que no pueden costear los gastos del traslado.

"Una ambulancia nos cobra 700 dólares para transportar a mi hermano a Guayaquil", indicó un ciudadano.



En Manabí, los hospitales de Manta, Portoviejo y otros cantones llegaron al 90 % de su ocupación.



En Tungurahua, Carchi y Morona Santiago la capacidad hospitalaria también están al límite.



...Y en Quito el escenario es igual. Por ejemplo, el gerente del hospital del IESS Quito Sur, Danilo Calderón, señaló que los 438 espacios de esta casa de salud están ocupados.



Mientras tanto las cifras de contagios en Ecuador continúan en aumento. Este miércoles, según cifras oficiales, hubo 547 nuevos infectados y 56 fallecimientos -entre confirmados y probables- por el COVID-19.