Las investigaciones por delincuencia organizada contra el asambleísta manabita Daniel Mendoza y otras 4 personas por irregularidades en la adjudicación de la construcción del hospital de Pedernales han sacado a flote el nombre de Franklin C.

En los elementos presentados por la Fiscalía hay chats en los que esta persona, señalada como supuesto operador del legislador, intercambia mensajes con Mendoza.

Franklin C: "Jefe yo le dije a la jefa que me pase la lista de la gente que no ha ingresado aún para con esa lista presionar y saber quién falta ingresar"

Franklin C: "Ahora de los Serrano solo ingresaron 8, los mis mismos que estaban anteriormente y son los especialistas en encofrado"

Daniel Mendoza responde: "Le pasé la lista A"

Franklin C. también aparece en otros procesos contractuales del Estado, en hospitales de la provincia de Manabí. El detenido fue administrador de una empresa llamda Joalnapi S.A., que se llevó el contrato para la fiscalización del hospital de Bahía de Caráquez.

El 20 de agosto de 2019, el Servicio de Contratación de Obras (Secob) adjudicó a Joalnapi S.A. la fiscalización del hospital de Bahía de Caráquez por un valor de más de 1 millón 200 mil dólares.

En la calificación de ofertas la empresa Joalnapi S.A. presentó experiencia en fiscalizar varias obras, una de ellas es la fiscalización de un hospital tipo C en Santa Ana, Manabí, por un valor de más de 668 mil dólares.

La coordinación zonal del Ministerio de Salud confirmó que en el sector no hay un centro de salud tipo C sino uno tipo A.

Esta empresa también señala haber fiscalizado un hospital a cargo del Consejo Provincial de Manabí en el sector de El esfuerzo, por 781 mil dólares.

Según esta institución, la Prefectura no tiene competencia ni administración de hospitales de este tipo.

Carlos Larrea, abogado especialista en contratación pública, detalla si habría sanción por faltas en la documentación presentada en este tipo de casos.

“Podría ser encausado penalmente por el delito de falsificación y uso de documento, lo que está tipificado de 5 a 7 años si los documentos son públicos”, indicó.

Ecuavisa solicitó una entrevista al administrador actual de Joalnapi S.A. para conocer si en efecto hay una alteración en la experiencia de la empresa, pero detallaron que se comunicarían después con el noticiero.