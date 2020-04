Uno de los primeros en expresar su rechazo a la sentencia de 8 años de prisión por el caso Sobornos fue el expresidente Rafael Correa, quien en su cuenta de Twitter escribió: "Esto era lo que buscaban: manejando la justicia lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada".

Las reacciones de los implicados tras conocer la sentencia del tribunal del #casoSobornos. pic.twitter.com/53GmZhFypf — Ecuavisa (@ecuavisa) April 8, 2020

El ex secretario jurídico en el gobierno de Correa, Alexis Mera, también sentenciado, afirmó: "No me extraña en absoluto el fallo, lleno de mentiras contra mí. Jamás recibí dinero de campañas y lo probé. Pero estos jueces venales tienen que obedecer órdenes. Vamos a la apelación".

Pero no todos los sentenciados quieren dar calificativos a la resolución judicial. La asambleísta Viviana Bonilla, excandidata a la Alcaldía de Guayaquil en 2014 por Alianza PAIS, publicó un comunicado en el que manifiesta: "No tengo comentarios sobre la injusta sentencia. Desde el primer día demostré mi inocencia y desvirtué con pruebas los pocos argumentos que la Fiscalía tenía".

Sin embargo, hay quienes aplauden la decisión del tribunal. Entre ellos, Fernando Villavicencio, coautor de la publicación periodística que derivó en la investigación judicial del caso Sobornos 2012 - 2016, antes conocido como Arroz verde.

“Nos sentimos orgullosos y que sí es posible un cambio. Hoy ha sido sentenciado Rafael Correa y todos los miembros de esta delincuencia organizada, como señala la Fiscalía, a 8 años de prisión. Y un hecho supremamente importante, Rafael Correa y todos los miembros de esa estructura criminal no podrán ser candidatos”, manifestó.

Por su parte, Jorge Acosta, abogado defensor de uno de los sentenciados del sector privado que formaba parte de una las empresas involucradas, expresó su rechazo. “Obviamente, hay que apelar porque esta cosa es absolutamente insulsa”, expresó.

Mientras, el abogado de Laura Terán, exasistente de Pamela Martínez, quien se acogió a la cooperación eficaz con la Fiscalía, también apelará la decisión. Esto, pese a que su defendida fue sentenciada a 19 meses de prisión.

Estas son las primeras reacciones que se generan luego de que este martes 7 de abril de 2020 se dio a conocer la sentencia de 8 años de prisión en contra de 20 procesados del caso Sobornos 2012-2016.