El viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, reveló que la capacidad de las unidades de cuidados intensivos en Guayaquil está llegando al tope.

Este martes 24 de marzo de 2020, la Asamblea Nacional sesionó, vía internet, para analizar la situación de la emergencia sanitaria, tras la propagación del coronavirus en el Ecuador.

Desde sus casas, los legisladores debatieron sus puntos. Más temprano, la Comisión de Salud sesionó para escuchar al viceministro de esa cartera, Ernesto Carrasco.

El funcionario reveló que hay pocas camas en las unidades de cuidados intensivos, por lo que ya se analizan algunas decisiones.

“No te voy a negar que ya estamos llegando al tope de la capacidad resolutiva, me quedan muy pocas camas de UCI; sugerimos la movilización del hospital de Pedernales acá a Guayaquil, que tiene más o menos 15 espacios más para terapia intensiva, para poder utilizar espacios”, aseveró.

“El gobernador del Guayas nos ha conseguido un hospital, ya está en construcción, de una empresa privada, que tiene camas, respiradores, tiene todo, bajo la modalidad del estado de excepción. Podríamos incautarlo perfectamente para ser utilizado, pero se ha decidido alquilar”, añadió.

En cuanto a los reactivos para las pruebas que detectan el COVID-19, el viceministro, quien lleva 5 días en el cargo, dijo que sí hay la cantidad suficiente: 20 mil en total; 100 mil llegarán en el transcurso de esta semana. Según el funcionario, el problema es que se realizan 400 pruebas diarias, cuyos resultados demoran en entregarse.

Las declaraciones de Carrasco, incluso, toparon el tema económico. “Deudas hay, no solo del Ministerio, del IESS y de proveedores impagos. Por ejemplo, en la transición, cuando salió la ministra, quedé encargado por horas y no tiene idea la cantidad de requerimientos que me llegaban. Una clínica en Babahoyo que se le adeuda algo así como 14 millones de dólares o menos y están requiriendo el pago con urgencia para darnos servicios. Estamos en una catástrofe”, expresó.

El viceministro precisó que se ha acelerado la compra de equipos de protección para los médicos, con lo que reconoció que, hasta hace poco, el stock estaba escaso. Lo recientemente adquirido es para 3 meses.